Cogadh Iomlan: Pharaoh a’ tabhann meacanaigean inntinneach ùra ann am foirmle eòlach

Tha Total War, sreath geamannan mòr-chòrdte, air an cuibhreann as ùire aca fhoillseachadh, Total War: Pharaoh. A dh ’aindeoin beagan sgìths Cogadh Iomlan mar thoradh air na h-iomadh tionndadh den gheama thairis air na 20 bliadhna a dh’ fhalbh, Total War: Pharaoh air faighinn a-mach an toileachas. Air a leasachadh le stiùidio Sophia aig Creative Assembly, tha an geama a’ tabhann eòlas clasaigeach claidheamhan is sandals le tionndadh ùr inntinneach.

Is e aon de na feartan sònraichte aig Total War: Pharaoh na meacanaigean iomairt farsaing. Tha an geama a 'toirt a-steach ìre ùr de iom-fhillteachd le bhith a' toirt a-steach puist a-muigh. Bidh na làraich a-muigh sin mar shliotan togail a bharrachd, a’ toirt barrachd roghainnean ro-innleachdail do chluicheadairean nuair a bhios iad a’ leasachadh an roinnean. Tha an sreath de ghranularity a bharrachd seo a’ nochdadh an t-saoghail ro-ghnìomhachais far an robh bailtean beaga a’ cuairteachadh bhailtean, agus bailtean timcheall air bailtean-mòra. Tha toirt a-steach puist a-muigh cuideachd a’ ceadachadh roinnean sònraichte, ag adhartachadh gnàthachadh cluiche.

A bharrachd air an Nile, Cogadh Iomlan: tha Pharaoh a 'leudachadh an raon cluiche aige gus a bhith a' toirt a-steach roinn eachdraidheil Napata, an Levant, agus pàirt deas-meadhan Anatolia. Ach, tha raointean leithid oirthirean a tuath agus taobh an iar na Tuirc san latha an-diugh fhathast do-ruigsinneach ach tha pàirt deatamach aca sa gheama mar na h-àiteachan far am bi na Sea Peoples a’ cur an cuid ionnsaighean air bhog.

Is e prìomh amas a’ gheama gum bi cluicheadairean gu bhith nan Pharaoh na h-Èiphit no na Rìgh Mòr nan Hittich. Feumaidh luchd-riaghlaidh dligheachd a chruinneachadh, goireas air a chruthachadh tro smachd air prìomh fhearann, togail thogalaichean sònraichte, agus a’ dol seachad air òrdughan rìoghail. Cho luath ‘s a gheibhear dligheachd gu leòr, faodaidh luchd-riaghlaidh dùbhlan a thoirt don stiùiriche gnàthach ann an cogadh catharra, a dh’ fhaodadh a bhith mu choinneimh farpaisich eile. Chan eil ann a bhith nad riaghladair ach toiseach, oir feumaidh cluicheadairean cumail orra a’ cruinneachadh chumhachdan rìoghail agus a’ togail an Dìleab Àrsaidh, a’ dèanamh atharrais air riaghladairean mòra an ama a dh’ fhalbh.

Cogadh Iomlan: Tha Pharaoh a’ toirt a-steach siostam tarraingeach don Chùirt Rìoghail, a’ tabhann iomadh suidheachadh le cumhachdan gun samhail. Faodaidh cluicheadairean eadar-obrachadh leis na buill cùirte sin, a’ dèanamh fàbhar no a’ dealbhadh nan aghaidh. Faodaidh togail dhàimhean le buill cothrom a thoirt do dh'aonadan sònraichte no eadhon leantainn gu dubh-dhubh agus bagairtean gus cumhachd fhaighinn. Bidh daineamaigs toinnte na cùirte a’ cur doimhneachd agus inntinn ris a’ gheama.

Cogadh Iomlan: Bidh Pharaoh ag ath-nuadhachadh an t-sreath Total War leis na meacanaigean sònraichte agus an dòigh ùrachaidh aige. Ge bith a bheil thu nad neach-leantainn fad-ùine no ùr don t-sreath, tha an geama seo a’ gealltainn eòlas inntinneach is bogaidh.

