Bidh Intel a ’nochdadh Thunderbolt 5: A’ neartachadh leud-bann airson cosgais nas luaithe agus GPUs taobh a-muigh

Tha Intel air Thunderbolt 5 a thoirt a-steach o chionn ghoirid, inbhe ùr a tha a’ tabhann àrdachadh mòr ann an leud-bann airson a ’cheangail mòr-chòrdte. Le Thunderbolt 5, faodaidh luchd-cleachdaidh a bhith an dùil cosgais a chuir air coimpiutairean-glùine ceangailte aig ìre fada nas luaithe an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe, Thunderbolt 4. A bharrachd air an sin, tha Intel a’ faicinn comas airson Thunderbolt 5 ath-bheothachadh a dhèanamh air toradh nach deach dearmad a dhèanamh roimhe: an aonad giollachd grafaigean taobh a-muigh (GPU) airson luchd-gamers. agus luchd-cruthachaidh.

Le leud-bann dà-thaobhach drùidhteach de 80 gigabits, a dhà uiread na tha aig Thunderbolt 4, tha Thunderbolt 5 cuideachd a’ toirt seachad 120Gbps iongantach de leud-bann airson taisbeanaidhean taobh a-muigh. Tha an àrdachadh trì-fhillte seo a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh cumhachd a thoirt do ghrunn thaisbeanaidhean 8K no aon taisbeanadh le ìre ùrachaidh sònraichte suas ri 540Hz. Tha an àrdachadh seo a’ fàgail Thunderbolt 5 na roghainn ion-mhiannaichte dhaibhsan a tha a’ sireadh na sgrùdairean gèam as fheàrr air a’ mhargaidh.

Tha an astar nas àirde agus an leud-bann nas motha de Thunderbolt 5 chan ann a-mhàin a’ faighinn buannachd bho ghluasad dàta ach cuideachd astaran cosgais. Faodaidh innealan Thunderbolt 5 suas ri 240W de chumhachd a lìbhrigeadh, a dh’ fhaodadh cur às don fheum air port cumhachd air leth air mòran choimpiutairean-uchd. Tha an leasachadh seo a’ ceadachadh barrachd àite airson puirt a bharrachd air an chassis laptop, ag àrdachadh goireasachd agus ceanglaichean.

A rèir Jason Ziller, ceannard Roinn Ceangal Cliant Intel, dh’ fhaodadh leud-bann àrdachadh Thunderbolt 5 ùidh ùr a thogail ann an cairtean grafaiceachd taobh a-muigh. San àm a dh’ fhalbh, bhiodh daoine a’ ceannach pàircean anns an robh cairtean grafaiceachd cumhachdach agus solar cumhachd gus comasan grafaigeach nan coimpiutairean aca a neartachadh. Ach, cha d’ fhuair na GPUs taobh a-muigh seo mòr-chòrdte a-riamh air sgàth an cosgais agus cho mòr. Tha Ziller den bheachd gum faodadh coileanadh leasaichte Thunderbolt 5 GPUs taobh a-muigh a thoirt air ais don phrìomh shruth, leis gu bheil dùblachadh leud-bann a’ fosgladh chothroman airson coileanadh nas fheàrr agus comasan leudaichte.

Thug Ziller iomradh cuideachd air comasachd luathaichean AI a-muigh san àm ri teachd, ag ainmeachadh an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson AI ann an àite teachdaiche. Ged nach eil dùil gum bi innealan uidheamaichte le Thunderbolt 5 a’ bualadh air a’ mhargaidh gu 2024, faodaidh luchd-cleachdaidh a bhith an dùil ri àrdachadh sònraichte ann an astar agus an ath-bheothachadh a dh’ fhaodadh a bhith aig GPUs taobh a-muigh.

Gu crìch, tha Thunderbolt 5 aig Intel a ’tabhann leud-bann gu math nas fheàrr, a’ ceadachadh cosgais nas luaithe agus ath-bheothachadh comasach air GPUs taobh a-muigh. Leis a’ chomas cumhachd a thoirt do thaisbeanaidhean àrd-rèiteachaidh agus barrachd cumhachd a lìbhrigeadh, tha Thunderbolt 5 deiseil airson cur ri eòlas luchd-cleachdaidh airson luchd-gamers, luchd-cruthachaidh, agus neach sam bith a tha a’ sireadh gluasad dàta nas luaithe. Ach, feumaidh sinn feitheamh gu 2024 gus làn chomas Thunderbolt 5 fhaicinn agus a bhuaidh air a’ mhargaidh.

stòran:

- PC Gamer

– Ròsar

— CalDigit