Bidh Tensor G3 Chip Samsung Foundry a ’toirt a-steach pacadh FO-WLP airson èifeachd nas fheàrr

Geàrr-chunntas: Thathas ag aithris gu bheil Samsung Foundry a’ toirt a-steach pacadh FO-WLP (pasgadh ìre wafer Fan-out) a-steach don chip Tensor G3 aige, a thathar an dùil a bheir seachad èifeachdas nas fheàrr, coileanadh grafaigs leasaichte, agus sàbhalaidhean lùtha. Chaidh FO-WLP a chleachdadh roimhe seo le Qualcomm agus MediaTek, ach tha seo a’ comharrachadh a’ chiad bhuileachadh aig Samsung Foundry air an teicneòlas. Bidh a’ chip Tensor G3, a chaidh a thogail air an Exynos 2400, a ’nochdadh CPU 9-core agus an Arm Immortalis G715 GPU le 10 cores, a’ neartachadh a chomasan giullachd agus grafaigs. Thathas an dùil gun nochd a’ chip ann an innealan Google Pixel 8 agus Pixel 8 Pro air 4 Dàmhair.

Thathas an dùil gun dèan a’ chip Tensor G3, a chaidh a leasachadh le Samsung Foundry, teicneòlas chip fònaichean sgairteil ath-nuadhachadh le bhith ag aonachadh pacadh FO-WLP (pacadh ìre wafer Fan-out). Tha an dòigh pacaidh seo, air a thoirt a-steach le Qualcomm agus MediaTek, ag àrdachadh èifeachdas, coileanadh grafaigs, agus sàbhalaidhean cumhachd. Leis a’ ghluasad seo, tha Samsung Foundry ag amas air a shuidheachadh anns a’ mhargaidh chip fònaichean sgairteil a neartachadh.

Bheir a’ chip Tensor G3, stèidhichte air an Exynos 2400, cumhachd do na h-innealan Pixel 8 agus Pixel 8 Pro a tha ri thighinn bho Google. Tha rèiteachadh CPU 9-core ann, a’ toirt a-steach aon phrìomh chridhe Cortex-X3, ceithir coraichean Cortex-A715, agus ceithir coraichean Cortex-A510. Tha an suidheachadh CPU seo a’ gealltainn cumhachd agus èifeachdas giollachd nas fheàrr, a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh tlachd fhaighinn bho ioma-obair nas socair agus coileanadh tagraidh nas luaithe.

A thaobh comasan grafaigs, cleachdaidh a’ chip Tensor G3 an Arm Immortalis G715 GPU, uidheamaichte le 10 cores. Tha seo a’ riochdachadh ùrachadh bhon 7-core G710 a bh ’ann roimhe, a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh eòlas fhaighinn air gèamadh nas bogadh agus coileanadh grafaigeach anns na fònaichean sgairteil Pixel 8 aca.

Le bhith a’ toirt a-steach teicneòlas pacaidh FO-WLP, tha a’ chip Tensor G3 bho Samsung Foundry ag amas air gineadh teas a lasachadh fhad ‘s a tha e a’ meudachadh èifeachdas cumhachd. Leanaidh seo gu innealan a bhios a’ ruith nas fhuaire agus a mhaireas nas fhaide eadar cosgaisean, a’ dèanamh an fheum as fheàrr de eòlas iomlan an neach-cleachdaidh.

Stòran: Revegnus (@Tech_Reve)