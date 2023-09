EA ag ainmeachadh Pròiseact Rene: Bidh an Gèam Next-Gen Sims an-asgaidh ri luchdachadh sìos

Tha EA air mion-fhiosrachadh ùr fhoillseachadh mun gheama Sims an ath ghinealach aca, leis an t-ainm code Project Rene. Ann am post blog aig taisbeanadh Behind The Sims, dh’ainmich a’ chompanaidh gum biodh an geama ri fhaighinn mar luchdachadh sìos an-asgaidh. Tha an gluasad seo a’ leantainn cho soirbheachail ‘s a bha The Sims 4 a’ dol saor-gu-cluich an-uiridh.

Tha an roghainn luchdachadh sìos an-asgaidh airson Project Rene a’ ciallachadh gum bi e comasach dha cluicheadairean a dhol còmhla, cluich, agus sgrùdadh a dhèanamh air a’ gheama gun fheum air ballrachd, ceannach geama bunaiteach, no meacanaig lùtha. Tha EA an dùil a dhèanamh furasta do chluicheadairean cuireadh no a dhol còmhla ri caraidean agus eòlas fhaighinn air feartan, sgeulachdan agus dùbhlain ùra.

Ach, shoilleirich EA gum bi susbaint agus pacaidean a ghabhas ceannach fhathast aig a’ gheama, coltach ri The Sims 4. Ach dh’ fhaodadh an structar prìsean agus mar a thèid na stuthan sin a reic a bhith eadar-dhealaichte bhon gheama gnàthach. Thug EA seachad eisimpleir de bhith a 'cur sìde bunaiteach mar fheart an-asgaidh don h-uile duine, agus faodaidh pacaidean san àm ri teachd fòcas a chuir air cuspairean sònraichte leithid spòrs geamhraidh no farpaisean.

Chan eil foillseachadh Pròiseact Rene a’ ciallachadh deireadh taic do The Sims 4. Tha EA an dùil cumail a’ toirt seachad ùrachaidhean agus susbaint ùr airson coimhearsnachd The Sims 4 san àm ri teachd.

Ged nach deach ceann-latha tòiseachaidh sònraichte ainmeachadh, tha EA air a bhith ag obair a dh’ ionnsaigh pròiseas leasachaidh nas soilleire airson Project Rene. Nochd a’ chompanaidh roimhe seo gum bi an geama a’ tabhann an dà chuid eòlasan aon-neach agus ioma-chluicheadair, le barrachd fiosrachaidh mun phàirt ioma-chluicheadair gu bhith air fhoillseachadh nas fhaide air adhart sa bhliadhna.

