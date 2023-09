Tachartas iPhone bliadhnail Apple: Na bu chòir a bhith an dùil

Thathas an dùil gun tòisich an tachartas iPhone bliadhnail ris an robh dùil aig Apple an-diugh, a’ foillseachadh na h-adhartasan as ùire anns an raon fòn cliste aca. Ged is dòcha gum biodh an fheadhainn aig nach eil ùidh ann an taisbeanaidhean no innealan a ’chompanaidh ag iarraidh dì-cheangal feasgar, tha luchd-dealasach teic air feadh an t-saoghail a’ feitheamh gu dùrachdach ris na modalan ùra iPhone.

Is e aon de na prìomh atharrachaidhean fathann anns na modalan iPhone 15 a tha ri thighinn an gluasad bhon “notch” mì-chliùiteach gu gearradh a-mach Dynamic Island, a chaidh a thoirt a-steach san iPhone 14 Pro agus Pro Max. Thathas a’ dèanamh tuairmeas gun gabh a h-uile modal, ach a-mhàin tionndadh SE ùr a dh’ fhaodadh a bhith ann, am feart dealbhaidh ùr seo.

Is e ùrachadh eile a dh’ fhaodadh a bhith ann an atharrachadh gu frèamaichean titanium airson an iPhone 15 Pro agus Pro Max, a ’dol an àite nam frèamaichean stàilinn gun staoin. Dh’ fhaodadh an t-atharrachadh seo am bathar-cruaidh pro a dhèanamh eadhon nas làidire, nas aotroime agus nas prìseile. A bharrachd air an sin, is dòcha gum bi lionsa periscope ùr anns a’ mhodal Pro Max, a ’cleachdadh priosam gus solas a phasgadh agus a’ comasachadh zoom optigeach de 5x gu 6x gun a bhith ag àrdachadh meud an fhòn.

Ann an gluasad gus cumail ri riaghailtean an Aonaidh Eòrpaich a thaobh puirt cosgais aonaichte, faodaidh Apple am port Lightning a thoirt air falbh agus gabhail ris an inbhe USB-C leis an iPhone 15. Bheireadh an t-atharrachadh seo ris an robh dùil o chionn fhada cothrom air ceanglaichean nas fhasa agus roghainnean cosgais do luchd-cleachdaidh. Tha prothaideachadh ann cuideachd mu bhith a’ toirt a-steach cùisean AirPod càirdeil USB-C agus is dòcha AirPods ùra.

A bharrachd air an loidhne iPhone, tha dùil cuideachd ri mion-ùrachaidhean airson an Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra. Bhiodh an gluasad chun chip S9 a’ comharrachadh a’ chiad ùrachadh pròiseasar fìor bho 2020. A bharrachd air an sin, thathar an dùil gun toir an ùrachadh bathar-bog watchOS 10 a tha ri thighinn atharrachaidhean mòra air mar a chleachdas sinn an Apple Watch.

Gu h-iomlan, tha tachartas iPhone bliadhnail Apple a ’gealltainn raon inntinneach de dh’ ùrachaidhean bathar-cruaidh is bathar-bog ùr. Cum sùil air airson tuilleadh fiosrachaidh fhad ‘s a bhios sinn a’ còmhdach an tachartais agus a ’toirt seachad ùrachaidhean beò.

