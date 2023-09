Feartan ùra de iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max aig Apple

Thathas an dùil gun cuir Apple a-mach na fònaichean sgairteil as ùire aige, an iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max, agus thig iad le feartan ùra inntinneach. Is e aon de na h-atharrachaidhean as ainmeil a bhith a’ toirt a-steach am putan Gnìomh ùr, a thèid an àite an tionndadh traidiseanta Ring / Silent a tha air a bhith na phrìomh stàball den iPhone bhon a thòisich e.

Tha am putan Gnìomh, coltach ris an fhear a lorgar air an Apple Watch Ultra, na phutan putadh meacanaigeach a bheir comas do luchd-cleachdaidh gnìomhan gnàthaichte a chomasachadh le làimh. Stèidhichte air còd a chaidh a lorg anns an iOS 17 beta, thathar an dùil gum bi am putan Gnìomh comasach air grunn ghnìomhan a dhèanamh a ghabhas gnàthachadh anns na roghainnean:

Ruigsinneachd: A’ leigeil le luchd-cleachdaidh faighinn gu diofar shuidheachaidhean ruigsinneachd leithid VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, agus barrachd.

Ath-ghoiridean: A’ toirt comas do luchd-cleachdaidh ath-ghoiridean a chaidh a chruthachadh san app Shortcuts a ruith, leithid a bhith a’ cur teachdaireachdan, a’ cluich liostaichean-cluiche, no a’ cumail smachd air innealan dachaigh snasail.

Modh Sàmhach: Coltach ris an tionndadh Cearcall / Sàmhach, faodaidh am putan Gnìomh am modh sàmhach a ghluasad air no dheth, a’ gluasad no a’ cuir às don fhàinne agus rabhaidhean.

Camara: A’ cur air bhog an aplacaid Camara agus a’ leigeil le luchd-cleachdaidh dealbhan no bhideothan a thogail le aon bhrùthadh air a’ phutan Gnìomh.

Flashlight: Tionndaidh air no dheth an flashlight air cùl an inneil.

Fòcas: Cuir an gnìomh no cuir dheth modh Fòcas.

Magnifier: Cuir an gnìomh an app Magnifier, a’ tionndadh camara an iPhone gu inneal zooming airson teacsa no nithean beaga.

Eadar-theangaich: A’ cur air bhog an aplacaid Translate agus a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh còmhraidhean no eadar-theangachaidhean a thòiseachadh le aon bhrùthadh air a’ phutan Gnìomh.

Meòrachan Guth: A’ tòiseachadh no a’ stad a’ clàradh meòrachain guth leis an aplacaid Voice Memos.

Tha na feartan ùra sin a’ dèanamh a’ phutan Gnìomh mar aon de na prìomh nithean eadar-dhealaichte den iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max.

A bharrachd air a’ phutan Gnìomh, thathar ag aithris gu bheil an iPhone 15 Pro a’ nochdadh meadhan-fhrèam air a dhèanamh le titanium Ìre 5, agus mar thoradh air sin bidh inneal gu math nas aotroime. Thathas den bheachd gu bheil e suas ri 10 sa cheud nas aotroime na bha roimhe, an iPhone 14 Pro.

Tha foillseachadh an t-sreath iPhone 15 aig Apple a’ tachairt a dh’ aithghearr, còmhla ri fiosan toraidh eile. Cum sùil air airson barrachd ùrachaidhean agus còmhdach air na h-innleachdan as ùire aig Apple.

Stòran: MacRumors