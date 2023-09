Bidh Apple ag atharrachadh bho dealanach gu USB-C: àm ri teachd cosgais

Thathas an dùil gun ainmich Apple an loidhne iPhone 15 aige a-màireach, le aon atharrachadh sònraichte mar an gluasad bho phort Lightning gu port USB-C airson cosgais. Ged a dh’ fhaodadh cuid a bhith ag argamaid gu bheil e ro thràth, tha cuid eile den bheachd gur e atharrachadh ris an robhar a’ feitheamh o chionn fhada agus riatanach a th’ ann.

Tha an tionndadh gu USB-C gu ìre air a stiùireadh leis an fheum air Apple cumail ri riaghailtean ann an dùthchannan an EU, leis gu bheil mòran air gabhail ri USB-C mar am port cosgais àbhaisteach. Ach, tha an gluasad seo cuideachd co-chòrdail ri gluasad mean air mhean Apple gu USB-C thairis air an loidhne toraidh aige anns na bliadhnachan mu dheireadh.

Thòisich e uile ann an 2015 nuair a chaidh an Retina MacBook 12-òirleach a leigeil ma sgaoil, anns an robh aon phort USB-C airson I / O le sreang. Chaidh an roghainn dealbhaidh seo a ghabhail a-steach tuilleadh ann am bathar às deidh sin, leithid an MacBook Pro ath-dhealbhaichte agus an iPad Pro, a ghabh le chèile ri USB-C mar am port cosgais. Chaidh eadhon an Apple TV ath-sgrùdadh gus a bhith a’ nochdadh USB-C an àite Lightning.

Fhad ‘s a tha an iPhone air a bhith a’ cleachdadh USB-C airson deireadh inneal-atharrachaidh cumhachd a ’chàball cosgais airson grunn ghinealaichean, chì an iPhone 15 gluasad iomlan gu USB-C airson an inneal gu lèir. Thathas an dùil gun toir an t-atharrachadh seo astaran cosgais nas luaithe do luchd-cleachdaidh.

Chan e a-mhàin na iPhones a thionndaidheas gu USB-C; Thathas ag aithris gu bheil toraidhean Apple eile mar an AirPods Pro 2 cuideachd a’ gluasad. Ach, tha grunn thoraidhean fhathast ann an loidhne Apple a tha a’ leantainn air adhart a’ cleachdadh a’ phort Lightning, leithid na AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, EarPods, agus Beats Powerbeats Pro. A bharrachd air an sin, tha goireasan cosgais mar am MagSafe Duo agus Pasgan Bataraidh MagSafe fhathast an urra ri dealanach.

Tha e fhathast ri fhaicinn an cuir Apple USB-C an àite Lightning anns na h-iomaill eile aige leithid an Magic Keyboard, Magic Trackpad, agus Magic Mouse. A dh’ aindeoin sin, tha an gluasad seo gu USB-C a’ comharrachadh gluasad farsaing a dh’ ionnsaigh cunbhalachadh thairis air eag-shiostam toraidh Apple.

Gu crìch, tha co-dhùnadh Apple gluasad bho Lightning gu USB-C air a stiùireadh leis an dà chuid riatanasan riaghlaidh agus gluasad ro-innleachdail na companaidh fhèin. Mar a bhios an iPhone 15 agus toraidhean Apple eile a ’gabhail ri USB-C, bidh e a’ toirt a-steach àm ri teachd de eòlasan cosgais nas luaithe agus nas àbhaisteach airson luchd-ceannach Apple.

Mìneachaidhean:

- Port dealanach: Port cosgais seilbh agus gluasad dàta air a leasachadh le Apple.

- Port USB-C: Port uile-choitcheann a leigeas le cosgais agus gluasad dàta, air a chleachdadh gu cumanta thar diofar innealan.

- MagSafe: Siostam cosgais magnetach agus ceangal accessory air a leasachadh le Apple.

- Port USB-A: Am port USB traidiseanta a thathas a’ cleachdadh gu cumanta airson cosgais agus gluasad dàta.

- MicroUSB: Port USB nas lugha agus air a chleachdadh gu farsaing airson innealan gluasadach.

stòran:

- Neo-iomchaidh