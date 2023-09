Barbie: Am bathar film nach urrainn dhut a dhol an aghaidh

Tha am film Barbie aig Greta Gerwig air a bhith air leth soirbheachail, a’ tarraing luchd-èisteachd de gach aois le bhith a’ sgrùdadh boireannachd agus cuideam foirfeachd. Ma tha thu dèidheil air an fhilm, bidh e na thoileachas dhut faighinn a-mach gu bheil raon de stuthan le cuspair Barbie rim faighinn airson an ceannach. Bho chlàran-fuaim agus aodach gu liudhagan cruinneachaidh agus goireasan gèam, tha rudeigin ann airson a h-uile duine.

Faodaidh tu leth-bhreac didseatach den fhilm a cheannach no an diosc corporra òrdachadh. Cosgaidh am film air màl $24.99, agus cosgaidh e $29.99. Is fhiach a bhith mothachail gu bheil am film airidh air Movies Anywhere, a’ toirt cothrom dhut fhaicinn air àrd-ùrlar sam bith a tha an sàs ann.

Ma tha thu airson cuir ris a’ chruinneachadh Barbie agad, faodaidh tu am film Barbie òrdachadh air 4K UHD Blu-ray. Tha an ceann-latha sgaoilidh fhathast ri dhearbhadh, ach mar as trice bidh filmichean cruth corporra rim faighinn taobh a-staigh beagan sheachdainean bhon dreach didseatach.

Faodaidh luchd-leantainn caractar Ryan Gosling, Ken, gàirdeachas a dhèanamh nuair a chaidh an Barbie The Movie Collectible Ken Doll fhoillseachadh. Faodaidh an doll seo, le aodach iomaill dubh suaicheanta agus còta bian faux, a bhith leatsa airson $ 75. Bidh e eadhon a ’tighinn ann am pasgan film Barbie a ghabhas cruinneachadh. Tha an ceann-latha sgaoilidh airson an nì seo air a shuidheachadh airson 31 Faoilleach, 2024.

Tha clàr Barbie, le sgrìoban bho Ryan Gosling, Lizzo, agus barrachd, ri fhaighinn air vinyl. Faodaidh tu taghadh eadar vinyl pinc no vinyl soilleir bainne Amazon Exclusive, a tha le chèile gan reic an-dràsta.

Dha daoine a tha dèidheil air geamannan, tha riaghladairean cuspair Barbie rim faighinn. Faodaidh tu rianadair Deep Pink Xbox no rianadair Nova Pink PS5 a thaghadh gus beagan draoidheachd Barbie a chuir ris an t-suidheachadh cluich agad.

Ma tha thu airson do Ken-ergy a shealltainn, faodaidh tu an hoodie 'I Am Kenough' òrdachadh bho Mattel. Air a dhèanamh de stuth comhfhurtail, ruithidh an hoodie seo airson $60 agus bidh e air a chuir air no ro 10 Dàmhair. Bidh Mattel cuideachd a’ tabhann stuthan aodaich eile ‘I Am Kenough’, adan is cochaill nam measg.

Dhaibhsan a tha airson an àite-fuirich aca a sgeadachadh, tha raon de chlò-bhualaidhean canabhas Barbie air cuspair film ri fhaighinn aig Mattel. Leigidh na clò-bhualaidhean sin, aig prìs $40 gach ceann, dhut do ghaol airson Barbie a thaisbeanadh.

Le uimhir de roghainnean airson taghadh, faodaidh luchd-leantainn Barbie iad fhèin a bhogadh gu tur ann an saoghal an fhilm. Ge bith an ann tro stuthan cruinneachaidh, fasan no sgeadachadh, chan eil gainnead dhòighean ann airson Barbie: The Movie a chomharrachadh.

