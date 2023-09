Dìon d’ Aithne Air-loidhne: Iùl air Dìomhaireachd is Tèarainteachd

Anns an linn dhidseatach an-diugh, tha e cudromach a bhith mothachail air an fhiosrachadh a tha ruigsinneach mu do dheidhinn fhèin no mu do phàiste air-loidhne. Faodaidh ceist einnsean sgrùdaidh sìmplidh fiosrachadh pearsanta fhoillseachadh agus eadhon cunntasan seann-fhasanta a dh’ fhaodadh tu a bhith air dìochuimhneachadh. Gus do phrìobhaideachd a dhìon, seo cuid de na ceumannan as urrainn dhut a ghabhail.

An toiseach, dèan measadh air a 'mhilleadh. Cleachd innealan mar “A bheil mi air mo phutadh?” gus dèanamh cinnteach an deach d’ fhiosrachadh pearsanta fhoillseachadh ann an briseadh dàta sam bith. Ma tha, atharraich na faclan-faire agad sa bhad. Ath-shuidhich na teisteanasan logaidh a-steach agad air làrach-lìn sam bith far an do chleachd thu am facal-faire a chaidh a chuir an sàs. Cuiridh seo casg air ruigsinneachd gun chead air na cunntasan agad agus cuidichidh e le bhith a’ dìon fiosrachadh mothachail, leithid do chunntas banca.

Beachdaich air modhan brabhsaidh prìobhaideach no brobhsairean le fòcas prìobhaideachd a chleachdadh. Ged is urrainn do bhrabhsadh prìobhaideach an eachdraidh agad a ghlanadh bho inneal, cha bhith e a’ falach do ghnìomhachdan air-loidhne bho làraich-lìn, solaraichean seirbheis eadar-lìn agus ùghdarrasan. Bidh brobhsairean le fòcas prìobhaideachd mar DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, no Tor a’ tabhann dìon a bharrachd le bhith a’ lughdachadh tracadh agus stòradh dàta.

A bharrachd air an sin, dèan sgrùdadh air na h-aplacaidean agad. Bidh mòran aplacaidean is leudachaidhean brobhsair a’ cruinneachadh agus a’ reic an dàta agad ri luchd-sanasachd no treas phàrtaidhean. Dèan lèirmheas air na ceadan a chaidh a thoirt do gach aplacaid air an fhòn agad agus cuir à comas ruigsinneachd thar-ruigsinn. Thoir aire do lorg cùl-fhiosrachaidh agus iomraidhean air treas phàrtaidhean, a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh brocairean dàta. San aon dòigh, thoir air falbh aplacaidean no leudachaidhean brobhsair sam bith nach deach a chleachdadh gus am bi iad fosgailte.

Beachdaich air seòladh puist-d losgaidh a chleachdadh airson eadar-obrachaidhean air-loidhne, leithid clàradh airson cunntasan meadhanan sòisealta no ceannach air-loidhne. Le bhith a’ stèidheachadh seòladh puist-d fa leth gu sònraichte airson na h-eadar-obrachaidhean sin, cuidichidh sin le bhith a’ casg spama agus a’ lughdachadh a’ chunnart gum bi fiosrachadh pearsanta ceangailte ris a’ phrìomh chunntas post-d agad.

Le bhith a’ leantainn nan ceumannan seo, faodaidh tu d’ aithne air-loidhne a dhìon nas fheàrr agus do phrìobhaideachd a chumail ann an saoghal a tha a’ sìor fhàs didseatach.

stòran:

- artaigil “Rannsaich thu fhèin”.

— “An deach mo pheanasachadh?” stòr-dàta