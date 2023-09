An 2023 Porsche 911 Carrera T: Bruadar Purist

Tha an 2023 Porsche 911 Carrera T air a bhith a’ toirt buaidh air luchd-dealasach chàraichean leis a ’chassis sgoinneil, an stiùireadh mionaideach, agus an dìth bloat. Tha am modail seo, a tha ri fhaighinn ann an dath iongantach Gulf Blue, na bhruadar purist leis gu bheil e a’ cothlamadh feartan stèidhichte air coileanadh le ceumannan sàbhalaidh cuideam.

Is e aon de na feartan sònraichte aig Carrera T an siostam crochaidh gnìomhach PASM a tha air a ghleusadh le spòrs, a bheir seachad eòlas dràibhidh fiùghantach. A bharrachd air an sin, tha an t-eadar-dhealachadh cùl-sleamhnachadh cuibhrichte torque-vectoring agus an siostam sgaoilidh spòrs gnìomhach a’ tighinn gu ìre, ag adhartachadh tuilleadh comasan coileanaidh a ’chàir.

Taobh a-staigh a’ chaban, tha an Carrera T a’ tabhann dealbhadh gun mhothachadh, ged a tha na h-oidhirpean lughdachadh cuideim air an taobh a-staigh a dhèanamh beagan nas fuaimneach. Mar phàirt de na ceumannan sàbhalaidh cuideam, chaidh an suidheachan cùil a dhubhadh às, ach faodar a chuir air ais gun chosgais dhaibhsan a dh’ fheumas na suidheachain a bharrachd.

Tha an Carrera T a’ tighinn le bogsa gèar làimhe seachd-luath mar an àbhaist, ach tha tar-chuir fèin-ghluasadach PDK ochd-astar ri fhaighinn mar roghainn. Leis na roghainnean powertrain sin, tha an Carrera T a’ lìbhrigeadh coileanadh drùidhteach, le ùine luathachaidh 0-60 msu de 4.3 diogan leis a’ bhogsa gèar làimhe agus 3.8 diogan leis an PDK.

A dh'aindeoin a chomasan coileanaidh, tha an Carrera T air a dhealbhadh gus a bhith na chàr spòrs làitheil. Tha e a’ tabhann eòlas dràibhidh nas comhfhurtail agus nas practaigeach an taca ri caochlaidhean eile den 911. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil luchd-seilbh nas dualtaiche an Carrera T aca a mhealtainn gu cunbhalach, seach a bhith ga chumail air falbh ann an garaids.

Gu crìch, tha an 2023 Porsche 911 Carrera T na mhodail sònraichte a bhios a ’frithealadh air na purists a tha a’ sireadh mionaideachd, coileanadh, agus eòlas dràibhidh spioradail. Le na feartan drùidhteach agus an dealbhadh iongantach aige, tha an Carrera T gu cinnteach a’ tionndadh cinn air gach cuid an rathad agus an t-slighe.

