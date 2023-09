Bidh Evie Networks a’ leudachadh com-pàirteachas le Dan Murphy gus barrachd stèiseanan cosgais EV a chuir a-steach

Tha Evie Networks, companaidh a tha gu sònraichte a’ cleachdadh cargairean EV poblach, air com-pàirteachas leudaichte ainmeachadh le Dan Murphy’s gus stèiseanan cosgais a bharrachd a chuir a-steach aig na stòran aca. A-cheana, chaidh còig stèiseanan cosgais a chuir a-steach ann an stòran Dan Murphy air feadh Astràilia, le siathamh stèisean san amharc airson Broadmeadows, Victoria.

Tha an com-pàirteachas seo na cheum adhartach a dh’ ionnsaigh leasachadh ruigsinneachd air bun-structar cosgais charbadan dealain. Le bhith a’ leudachadh an lìonra de stèiseanan cosgais aig stòran Dan Murphy, bidh cothrom goireasach aig barrachd luchd-seilbh EV air goireasan cosgais fhad ‘s a tha iad a’ ceannach no a ’ruith mhearachdan. Tha e cuideachd a rèir an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson roghainnean còmhdhail seasmhach.

Thathas ag ràdh gu bheil Twitter a’ toirmeasg The New York Times, Prìomh neach-sanasachd

Ann an gluasad iongantach, tha Twitter, ris an canar a-nis X, air a ràdh gu bheil e air sgàil a chuir air The New York Times, a’ cur casg air luchd-cleachdaidh tweets fhaicinn a tha a ’ceangal ri susbaint a’ phàipear-naidheachd. Tha an gnìomh seo gu sònraichte ìoranta leis gu bheil an New York Times air aon de phrìomh luchd-sanasachd X agus tha e air a bhith a’ ruith iomairtean brosnachaidh airson an làrach spòrs aige, The Athletic.

Thuit conaltradh air tweets a’ ceangal ri làrach-lìn The New York Times gu mòr aig deireadh an Iuchair agus lean e a’ crìonadh tron ​​​​Lùnastal. Chaidh an crìonadh seo fhaicinn le bhith a’ dèanamh coimeas eadar conaltradh le tweets bho phrìomh sheirbheisean naidheachdan eile leithid am BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, agus an Washington Post. Anns an aon ùine, dh’ èirich conaltradh le puist bho na làraich naidheachdan farpaiseach sin no dh’ fhuirich iad cunbhalach.

Meta (Facebook roimhe) air aithris a’ leasachadh modal AI adhartach gus farpais ri OpenAI

Thathas ag ràdh gu bheil Meta a’ togail modal adhartach AI a tha ag amas air a bhith co-ionnan ri èifeachdas modal cànain mòr-chòrdte OpenAI, GPT-4. Ginidh an inneal AI seo teacsa agus mion-sgrùdadh a tha ag amas air gnìomhachasan. Is e an t-amas air cùl na h-oidhirp seo a bhith a’ farpais ris na tha de mhodalan AI ùra a’ tighinn a-steach don mhargaidh. Gus seo a choileanadh, tha e air aithris gu bheil Meta a’ feuchainn ri chips Nvidia adhartach fhaighinn.

Thathas an dùil gun cuidich am modal AI a thathar a’ leasachadh le Meta gnìomhachasan ann an diofar dhòighean, a’ gabhail a-steach a bhith a’ gineadh teacsa sòlaimte, a’ dèanamh mion-sgrùdaidhean iom-fhillte, agus a’ toirt a-mach toradh a bharrachd. Le bhith a’ tabhann nan seirbheisean sin, tha Meta an dùil iomall farpaiseach a stèidheachadh ann am margaidh AI.

Tha Tasglann an Eadar-lìn a’ tagradh airson call cùis-lagha leabhar-d

Tha an Tasglann Eadar-lìn air ainmeachadh gu bheil iad an dùil tagradh a dhèanamh airson call o chionn ghoirid ann an cùis dlighe-sgrìobhaidh a thaobh an leabharlann ebook aca. Às deidh rèiteachadh, tha ruigsinneachd cuibhrichte aig an Tasglann air cuid de na leabhraichean aige mar-thà. Cho-dhùin an co-dhùnadh tùsail nach robh sganadh leabhraichean an Tasglann a’ tighinn fo lagh cleachdadh cothromach na SA. Mar thoradh air an sin, bha aig an làrach-lìn ri ruigsinneachd poblach a chuingealachadh gu leabhraichean a bha rim faighinn gu malairteach air an dìon le dlighe-sgrìobhaidh.

Tha co-dhùnadh Tasglann an Eadar-lìn airson ath-thagradh a’ nochdadh an dealas a thaobh a bhith a’ glèidheadh ​​cothrom air eòlas agus litreachas, agus aig an aon àm a’ dèiligeadh ris na draghan a thog luchd-gleidhidh chòraichean-lethbhreac. Tha a’ chùis seo a’ soilleireachadh na dùbhlain leantainneach agus na deasbadan mu leabharlannan didseatach agus cleachdadh cothromach san aois dhidseatach.

Exoplanet a dh’ fhaodadh a bhith beò, K2-18b, air a chomharrachadh le teileasgop fànais Seumas Webb

Tha Teileasgop Fànais James Webb air K2-18b a chomharrachadh, exoplanet aig a bheil comas àite-fuirich agus lorg beatha taobh a-muigh. Air a lorg ann an 2015, thathas a’ creidsinn gu bheil cuan uisge leaghaidh air uachdar K2-18b agus gum faodadh meatan, carbon dà-ogsaid, agus dimethyl sulfide a bhith ann. Tha an exoplanet seo gu math nas motha na an Talamh, a’ tomhas 8.6 uiread a mheud, agus a’ toirt cothrom gun samhail airson sgrùdadh saidheansail taobh a-staigh ar galaxy.

Mar a bhios sinn a’ leantainn air adhart a’ lorg exoplanets le feartan a tha coltach ris a’ phlanaid againn fhìn, bidh an lorg airson beatha taobh a-muigh na Talmhainn a’ sìor fhàs tarraingeach. Tha K2-18b a’ toirt sealladh iongantach air comasachd saoghalan còmhnaidh taobh a-muigh ar siostam grèine.

