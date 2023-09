Dealbhan Mylio: Am fuasgladh airson cus luchdachadh didseatach

Anns an aois dhidseatach an-diugh, tha sinn an-còmhnaidh air ar sàrachadh le dealbhan, bhideothan, agus faidhlichean sgapte air feadh iomadh inneal. Faodaidh seo leantainn gu faireachdainnean cus agus sàrachadh fhad ‘s a tha sinn a’ strì ri meadhanan sònraichte a lorg no riaghladh na tha de shusbaint ann. Ach, tha Mylio Photos a’ tabhann fuasgladh coileanta air na dùbhlain sin, ga fhàgail na inneal riatanach dha neach sam bith a tha a’ dèiligeadh ri cus cuideim didseatach.

Is e aon de na prìomh fheartan aig Mylio Photos an leabharlann sùbailte agus aonaichte aige. Leigidh seo le luchd-cleachdaidh am beatha mheadhanan a dhaingneachadh ann an aon àite ruigsinneach. Co-dhiù a tha thu a’ cleachdadh coimpiutair Windows, iPhone, tablet Android, no Mac, bidh Mylio Photos a’ dèanamh cinnteach gu bheil na meadhanan agad air an sioncronadh gu sgiobalta thar gach inneal. Faodaidh tu pasganan gnàthaichte a cheangal no faidhlichean is pasganan a thoirt a-steach gus leabharlann meadhanaichte a chruthachadh.

Tha e nas fhasa dealbhan no bhideothan sònraichte a lorg le clàr-amais air a stiùireadh le AI Mylio Photos. Bidh an clàr-amais seo, a chaidh a thogail gu prìobhaideach air innealan luchd-cleachdaidh, ag eagrachadh mheadhanan stèidhichte air cinn-latha, tachartasan, àiteachan, agus daoine. Tha e cuideachd a’ toirt a-steach tagaichean airson aghaidhean a lorgar ann an dealbhan, aithneachadh teacsa, meata-dàta, dàta GPS, agus gnìomhan agus nithean a tha air an comharrachadh le AI. Le comas QuickFilters a chuir an sàs ann an rannsachaidhean, faodaidh luchd-cleachdaidh toraidhean a lughdachadh le mionaideachd iongantach.

Is e aon de na buannachdan as cudromaiche bho bhith a’ cleachdadh Mylio Photos an lùghdachadh ann an eisimeileachd air stòradh neòil. Fhad ‘s a tha an sgòth a’ tabhann goireasachd, tha feum air ceangal eadar-lìn seasmhach agus a ’togail dhraghan prìobhaideachd. Tha Mylio Photos a’ toirt seachad dòigh-obrach chothromach le bhith a’ leigeil le luchd-cleachdaidh meadhanan a stòradh gu h-ionadail fhad ‘s a tha iad fhathast a’ tabhann an roghainn stòradh neòil a chleachdadh nuair a bhios feum air.

Tha amalachadh gun fhiosta le aplacaidean deasachaidh mòr-chòrdte mar Lightroom na fheart sònraichte eile de Mylio Photos. Is urrainn do dhealbhadairean faidhlichean a dheasachadh gu furasta agus an sàbhaladh don leabharlann Mylio Photos aca, a’ cleachdadh meata-dàta aig ìre gnìomhachais. Tha a bhith a’ roinneadh ìomhaighean tron ​​​​bhòrd bhidio uile-choitcheann cuideachd air a dhèanamh sìmplidh, a’ ceadachadh amalachadh furasta le sgrìobhainnean, làraich-lìn agus barrachd.

Is e buannachd shònraichte eile de Mylio Photos ruigsinneachd far-loidhne bho àite sam bith. Eu-coltach ris a 'mhòr-chuid de sheirbheisean dhealbhan, tha Mylio Photos a' leigeil le luchd-cleachdaidh na faidhlichean aca a ruigsinn, a dheasachadh agus a stiùireadh gun a bhith an urra ri ceangal eadar-lìn. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil smachd iomlan aig luchd-cleachdaidh air na meadhanan aca, eadhon nuair a tha iad a’ falbh.

Tha Mylio Photos a’ tabhann fuasgladh riaghlaidh maoin didseatach coileanta a tha saor an-asgaidh airson a chleachdadh airson faidhlichean gun chrìoch. Dhaibhsan a tha a’ coimhead airson feartan a bharrachd, tha prìomh phlana Mylio Photos + a’ toirt a-steach cùl-taic fèin-ghluasadach agus comasan leasaichte eile.

Gu h-iomlan, tha Mylio Photos na inneal cumhachdach airson a bhith a’ riaghladh cus luchdachadh didseatach ann an dòigh coileanta is sgiobalta. Co-dhiù a dh’ fheumas tu faighinn gu faidhlichean far-loidhne, glèidheadh ​​​​ìomhaighean gu sgiobalta le innealan AI, no innse sgeulachdan lèirsinneach brìoghmhor, tha Mylio Photos a’ toirt seachad na h-innealan riatanach gus na h-eòlasan didseatach agad a dhèanamh nas sìmplidhe agus a neartachadh.

