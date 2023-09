Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach gnèithean ùra de bheatha mara ann an Trench Deep Ocean

O chionn ghoirid tha luchd-saidheans air tuiteam air gnè ùr iongantach de bheatha na mara ann an doimhneachd trench cuan iomallach. Chaidh an lorg a lorg aig turas rannsachaidh air a stiùireadh le bith-eòlaichean mara bho Institiud Sgrùdaidh a’ Chuain.

Tha an gnè a chaidh a lorg às ùr, leis an t-ainm “Abyssus maris” no Deep Sea Abyss, na chreutair gun samhail nach do thachair a-riamh roimhe. Tha e mu 6 òirlich de dh'fhaid agus tha pàtrain bioluminescent beòthail ann, a' leigeil leis a bhith a' falach gu h-èifeachdach ann an doimhneachd dhorcha a' chuain.

Chleachd an sgioba rannsachaidh an teicneòlas sgrùdaidh domhainn-mara as ùire agus lorg iad an Deep Sea Abyss aig doimhneachd timcheall air 3,000 meatair. Tha an trench far an deach an gnè a lorg ainmeil airson a dhroch shuidheachadh, a’ toirt a-steach teòthachd frigid agus bruthadh àrd. Dh’ fhaodadh na suidheachaidhean cruaidh seo cur ri mean-fhàs feartan sònraichte an Deep Sea Abyss.

Tha luchd-saidheans gu sònraichte air bhioran mun lorg seo leis gu bheil e a’ tilgeil solas air bith-iomadachd a’ chuain dhomhainn, a tha fhathast gu ìre mhòr gun sgrùdadh. Tha gu bheil gnèithean gun samhail agus nach robh fios againn roimhe seo ag ath-dhaingneachadh a’ chreideas gu bheil mòran ri lorg fhathast ann an doimhneachd ar cuantan.

Tha an lorg seo a’ daingneachadh cho cudromach sa tha tuilleadh sgrùdaidh agus rannsachaidh ann a bhith a’ tuigsinn nan eag-shiostaman toinnte a tha ann an trainnsichean mara domhainn. Le bhith a’ sgrùdadh nam fàs-bheairtean sin, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean fhaighinn air na h-atharrachaidhean aca, pròiseasan mean-fhàs, agus na chuir iad ri glèidhteachas àrainneachd.

