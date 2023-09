Dip stocan na SA mar luchd-tasgaidh a’ feitheamh ri tachartas Apple agus dàta atmhorachd

Thuit stocan na SA ron chlag Dimàirt fhad ‘s a bha luchd-tasgaidh a’ feitheamh gu dùrachdach ri tachartas tuiteam Apple agus a ’feitheamh ri prìomh dhàta atmhorachd a chaidh a chlàradh airson fhoillseachadh Diciadain. Stiùir amannan ri teachd S&P 500 an ratreut, sìos timcheall air 0.2%, agus thuit amannan ri teachd cuibheasach gnìomhachais Dow Jones timcheall air 0.1%. Thuit amannan ri teachd Nasdaq 100 cuideachd mu 0.2%, air a bhuaidh le crìonadh ann an earrannan Oracle às deidh don neach-dèanaidh bathar-bog aithris gu robh fàs reic sgòthan nas slaodaiche.

Bha stocan teicneòlais, gu sònraichte Apple, aig cridhe na h-ìre Dimàirt nuair a bha an tachartas tuiteam ris an robh dùil gu bhith a’ toirt a-steach an iPhone 15. A bharrachd air an sin, bha luchd-tasgaidh air bhioran mun IPO Arm IPO a bha ri thighinn. Chomharraich aithisgean gun robh an liostadh suas ri 10 tursan ro mhòr, leis an dealbhaiche chip a’ dùnadh an leabhar òrduigh aca tràth feasgar Dimàirt.

Bha luchd-tasgaidh cuideachd ag ullachadh airson dàta èiginneach luchd-cleachdaidh na SA Diciadain, a bheireadh sealladh air pàtrain caitheamh agus comharran a dh’ fhaodadh a bhith a ’fàs nas slaodaiche. Bheireadh aithisg reic reic san Lùnastal, a tha gu bhith air fhoillseachadh Diardaoin, tuilleadh solas air tapachd dhachaighean.

Bhiodh sùil gheur air dàta eaconamach na seachdain seo airson a’ bhuaidh a bheir e air a’ choinneamh a tha ri thighinn aig an Tèarmann Feadarail san t-Sultain. Bha luchd-tasgaidh a’ measadh comasachd àrdachadh eile ann an ìrean rèidh agus an deach am prìs a-steach don mhargaidh stoc.

Source:

yahoo Ionmhais