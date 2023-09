Steam a’ comharrachadh 20mh ceann-bliadhna: Bho chonnspaid gu ceannas anns a’ ghnìomhachas gèam

Tha Steam, an àrd-ùrlar cuairteachaidh didseatach mòr-chòrdte airson geamannan bhidio, a’ comharrachadh an 20mh ceann-bliadhna aige. Air a chuir air bhog air an t-Sultain 12, 2003, bha Steam an-aghaidh cùl-taic bho luchd-gamers PC a bha ga fhaicinn mar chunnart do bhrobhsairean frithealaiche ioma-chluicheadair agus diosc corporra. Ach, bha sgaoileadh Valve de Half-Life 2, a dh'fheumadh Steam a chluich, air leth soirbheachail agus a dh'ullaich an t-slighe airson ceannas Steam sa ghnìomhachas.

A dh ’aindeoin amharas tùsail, dh’ aithnich foillsichearan geama mu dheireadh luach Steam agus a bhunait luchd-cleachdaidh mòr. An-diugh, tha prìomh fhoillsichearan leithid EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, agus eadhon Blizzard air gabhail ri Steam mar àrd-ùrlar geama PC de facto. Tha eadhon Epic Games, leis an Stòr Geamannan Epic aca, air a bhith a ’strì ri bhith a’ farpais ri gluasad Steam, a dh ’aindeoin milleanan dolar a thoirt seachad ann an geamannan an-asgaidh.

B ’e an amas mu dheireadh aig Valve le Steam àrd-ùrlar a thoirt do leasaiche geama sam bith gus na cluicheadairean aca a ruighinn gu dìreach agus an luchd-èisteachd aca a thogail. Thar nam bliadhnaichean, tha Steam air a thighinn gu bhith na àrd-ùrlar airson geamannan indie a lorg, a’ tabhann àite goireasach airson geamannan a cheannach agus a chluich le reic cunbhalach agus feartan ùra.

Rè a ’ghalair lèir-sgaoilte, chaidh fèill mhòr air Steam, le 10 millean cluicheadair air logadh a-steach aig an aon àm san Fhaoilleach. A bharrachd air an sin, tha an naidheachd a rinn Valve o chionn ghoirid air inneal-làimhe gèam Steam Deck air toileachas ùr a thoirt don àrd-ùrlar agus air an eadar-aghaidh cleachdaiche aige a leasachadh.

Mar a bhios Steam a ’comharrachadh an 20mh ceann-bliadhna aige, tha e air cruth-atharrachadh bho inneal connspaideach DRM gu dachaigh cluich gaoil dha milleanan de chluicheadairean PC. A dh ’aindeoin na dùbhlain tràtha a th’ ann, tha Steam air a thighinn gu bhith na shamhla air cruth-tìre sgaoilidh didseatach soirbheachail anns a ’ghnìomhachas gèam.

Stòr: The Verge le Sean Hollister.