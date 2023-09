A’ tuigsinn na fiosaig air cùlaibh criomag buntàta Viral Starfield

An t-seachdain sa chaidh, chaidh criomag bhidio de chluicheadair Starfield a’ lìonadh 20,000 buntàta a-steach do choileach an t-soithich aca gu math viral. Fhad ‘s a bha an leithid de chleas a’ tarraing aire, is e an fhìor ùidh a th ’ann gu bheil fiosaig aig a’ bhuntàta sin uile. Ach dè tha e a’ ciallachadh dha rudeigin “fiosaig a bhith agad”? Carson a tha daoine cho iongantach le dòrlach de bhuntàta a’ tumadh ann an geama sgrùdaidh fànais?

Gus an iongantas seo a thuigsinn, chuir sinn fios gu grunn luchd-leasachaidh geama airson lèirsinn. Mhìnich Nikita Luzhanskyi, leasaiche Unreal Engine, mar a tha tubaistean eadar nithean air an tomhas ann an geamannan. Gu bunaiteach, nuair a bhuaileas dà rud ann am fìor bheatha, thig fiosaig a-steach. Ach, ann an àiteachan brìgheil, feumaidh coimpiutairean ùine gus fiosaig obrachadh a-mach airson gach nì a tha na lùib. Mar as motha de nithean sa mheasgachadh, is ann as motha a bhios feum air àireamhachadh, a’ dèanamh cùisean nas iom-fhillte.

Chomharraich Luzhanskyi cuideachd gu bheil geamannan ag obair aig ìre frèam sònraichte, leithid frèamaichean 60 san diog (fps). Taobh a-staigh gach diog, bidh an einnsean geama a’ giullachd dàta cuir a-steach, ga chuir an sàs ann an saoghal a’ gheama, a’ tomhas eadar-obrachadh nithean, agus a’ toirt seachad an ìomhaigh air an sgrion. Mar as motha de stuthan a th’ ann, is ann as motha de sgrùdaidhean a dh’ fheumas an einnsean a dhèanamh airson eadar-obrachadh reusanta. Ach, le bhith a’ dol thairis air crìoch àrd na h-ìre frèam faodaidh an geama slaodadh sìos, rud nach eil ion-mhiannaichte dha cluicheadairean.

Tha obrachadh a-mach gluasad nithean ann an geama a’ toirt a-steach cleachdadh ioma-algorithm gus gluasadan beaga obrachadh a-mach eadar breaban no amannan. Thathas a’ toirt aire do nithean mar luathachadh, luaths, agus tubaistean. Tha feum air còd èifeachdach is luath gus tubaistean reusanta a choileanadh le ceudan no mìltean de nithean.

Tha gnè a’ chriomag buntàta Starfield na laighe leis gu bheil iad gan giùlan fhèin mar bhuntàta a dh’ aindeoin 20,000 buntàta a’ bualadh air a chèile, an làr agus an doras gluasadach. Tha Liam Tart, prìomh neach-ealain aig Unknown Worlds, a’ mìneachadh ged a dh’ fhaodadh am buntàta nochdadh fhathast, gu bheil iad dha-rìribh a’ dèanamh atharrais air fiosaig fad na h-ùine. Mar as trice, nuair a tha nithean faisg air làimh, bidh tubaistean ag adhbhrachadh breabadh agus crathadh, ach bidh am buntàta anns a’ chriomag a’ gluasad gu socair dìreach nuair a dh’ fhosglas an doras. Is e gnìomh iongantach a th’ ann a bhith a’ dèanamh atharrais air 20,000+ buntàta às aonais tuiteam mòr ann an ìre frèam.

Tha Megan Fox, a stèidhich Glass Bottom Games, a’ cur cuideam air na dùbhlain a dh’ fhaodadh a bhith air èirigh bhon atharrais seo. Tha i a 'mìneachadh an eadar-dhealachadh eadar fiosaig CPU, a tha a' ruith air a 'choimpiutair, agus fiosaig GPU, a tha a' ruith air a 'chairt grafaic. Ged a tha fiosaig GPU nas freagarraiche airson samhlaidhean fèin-chumanta, tha fiosaig CPU nas fheàrr airson samhlaidhean eadar-ghnìomhach anns a bheil eadar-obrachadh chluicheadairean. Tha an fhìrinn gun deach an atharrais buntàta a choileanadh le bhith a’ cleachdadh fiosaig CPU a’ cur ri nàdar iongantach a’ chriomag.

Gu crìch, tha criomag buntàta viral Starfield a’ nochdadh cho iom-fhillte ‘s a tha samhlaidhean fiosaig ann an geamannan. Bha an àireamh mhòr de bhuntàta a bha an sàs na dhùbhlan a thaobh cumhachd coimpiutaireachd agus optimization còd. Is e an fhìrinn gun robh am buntàta gan giùlan fhèin mar fhìor bhuntàta a dh’ aindeoin an àrainneachd bhrìgheil a tha a’ fàgail a’ chriomag seo dha-rìribh inntinneach.

stòran:

- John Linneman bho Digital Foundry, mar a chaidh ainmeachadh san artaigil tùsail

- Nikita Luzhanskyi, leasaiche einnsean Unreal aig Pingle Studio

- Liam Tart, prìomh neach-ealain aig Unknown Worlds

- Megan Fox, a stèidhich Glass Bottom Games [agallamh IGN]