A’ tuigsinn an t-siostam sgil ann an Starfield

Tha Starfield, mar gheama cluich-ròl (RPG), gu mòr an urra ri staitistig agus cothrom. Tha cha mhòr a h-uile gnìomh sa gheama, ge bith an e sabaid, ìmpidh, ciùird no togail ghlas a th’ ann, air a riaghladh le siostam matamataigs. Eu-coltach ri geamannan Bethesda roimhe, far an robh adhartas ann an sgil stèidhichte air dìreach a bhith a’ coileanadh ghnìomhan co-cheangailte, tha Starfield ag iarraidh air cluicheadairean sgilean sònraichte a cheannach a’ cleachdadh puingean sgil gus adhartas a dhèanamh anns na raointean sin.

An toiseach, is dòcha nach bi tuigse air mar a tha an siostam sgil ag obair gu tur follaiseach. Tha cuid de dhùbhlain sa gheama ag iarraidh air cluicheadairean gnìomhan sònraichte a dhèanamh grunn thursan, ach mura deach an sgil fhreagarrach fhuasgladh, cha tèid adhartas a dhèanamh a dh’ ionnsaigh an dùbhlain sin. Faodaidh seo leantainn gu bhith a’ snìomh nan cuibhlichean gun a bhith a’ dol air adhart ann an raon eòlais sònraichte.

Nuair a chruthaicheas iad caractar ùr, gheibh cluicheadairean cothrom air trì sgilean stèidhichte air an eachdraidh-beatha a thagh iad. Tha diofar chùl-raointean ann airson taghadh, gach fear a’ tabhann seata de sgilean a tha co-chosmhail ri diofar stoidhlichean cluiche. Bithear a’ cosnadh puingean sgil a h-uile uair a bhios cluicheadair ag èirigh suas agus faodar an cleachdadh gus a’ chiad ìre de sgil fhuasgladh. Bidh tuilleadh tasgadh ann am puingean sgil a’ fosgladh ìrean a bharrachd, gach fear le a dhùbhlan fhèin a dh’ fheumar a chrìochnachadh gus tuilleadh adhartais a dhèanamh.

Faodar gach sgil ann an Starfield a leasachadh tro cheithir ìrean, le gach ìre a’ feumachdainn dùbhlan sònraichte a chrìochnachadh. Aon uair ‘s gu bheil an dùbhlan deiseil, faodar puing sgil eile a chaitheamh gus ìre ùr fhuasgladh, an sgil adhartachadh agus dùbhlan ùr a thabhann.

Tha an clàr-taice Sgilean sa gheama a’ sealltainn dè na sgilean a tha deiseil airson an rangachadh suas le gluasad shimmering. Ged a tha e ciallach sgilean a thaghadh a tha a rèir an stoidhle cluiche a tha san amharc, tha grunn sgilean ann a tha buannachdail ge bith dè an togail. Bidh cuid de sgilean a’ dol air adhart tro ghnìomhachdan cumanta, leithid losgadh nàimhdean le seòrsa sònraichte de bhuill-airm, agus cuid eile a’ feumachdainn gnìomhan nas rùnaiche, leithid togail ghlais.

Sgilean riatanach ann an Starfield

Ge bith co-dhiù a gheibhear iad tro chùl-raon a 'charactar no gun fhosgladh le bhith a' cleachdadh puingean sgil, tha grunn sgilean riatanach ann a bu chòir do chluicheadairean beachdachadh air togail tràth. Nam measg tha:

Togail Cuideam: A’ ceadachadh barrachd nithean a ghiùlan; tha dùbhlain a’ toirt a-steach a bhith a’ giùlan ceudad sònraichte den tomad iomlan fhad ‘s a tha thu a’ ruith. Sunnd: A’ toirt seachad slàinte a bharrachd; tha dùbhlain a’ toirt a-steach cleachdadh stuthan slànachaidh. Malairt: A’ comasachadh ceannach aig prìsean nas ìsle agus reic aig prìsean nas àirde; tha dùbhlain a’ toirt a-steach reic àireamh sònraichte de nithean. Brosnachadh: A’ meudachadh nan cothroman air caractaran nach gabh a chluich (NPCn) a bhrosnachadh gu soirbheachail; tha dùbhlain a’ toirt a-steach soirbheachadh ann an gnìomhan ìmpidh. Scavenging: A’ meudachadh an coltas gun lorgar diofar nithean ann an saoghal a’ gheama; tha dùbhlain a’ toirt a-steach looting containers. Ballistics no Lasers: Ag àrdachadh milleadh le seòrsachan armachd sònraichte, an dàrna cuid projectiles no buill-airm stèidhichte air laser; tha dùbhlain a’ toirt a-steach marbhadh nàimhdean leis an t-seòrsa ammo co-fhreagarrach. Teisteanas armachd: Tagh bho daga, raidhfil, gunna-gunna, armachd trom, no teisteanas snaidhpear gus milleadh a mheudachadh leis an t-seòrsa armachd taghte; tha dùbhlain a’ toirt a-steach marbhadh àireamh sònraichte de nàimhdean leis an t-seòrsa armachd a chaidh a thaghadh. Leigheas: A 'meudachadh èifeachdas stuthan slànachaidh; tha dùbhlain a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh stuthan slànachaidh fhad ‘s a tha iad leònte. Sgrùdadh: Ag àrdachadh an ìre zoom air an sganair agus a’ ceadachadh nithean a sganadh aig astaran nas fhaide; tha dùbhlain a’ toirt a-steach a bhith a’ sganadh ghoireasan sònraichte, lusan is ainmhidhean. Trèanadh pacaid àrdachadh: A’ leasachadh èifeachdas connaidh a’ jetpack; tha dùbhlain a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh a’ phasgan brosnachaidh grunn thursan ann an sabaid. Tèarainteachd: A’ comasachadh glasan adhartach a ghearradh agus a’ meudachadh an àireamh de dh’ oidhirpean fèin-ghluasadach a tha rim faighinn; tha dùbhlain a’ toirt a-steach taghadh àireamh shònraichte de ghlasan.

Tha na sgilean sin a’ còmhdach diofar ghnìomhan anns am bi cluicheadairean dualtach a dhol an sàs aig àm cluiche, leithid marbhadh nàimhdean agus looting soithichean. Bidh cuid de sgilean a’ co-obrachadh le chèile, a’ leigeil le cluicheadairean adhartas a dhèanamh ann an ioma-sgilean aig an aon àm. Mar eisimpleir, gu tric feumaidh sgilean sabaid nàimhdean a mharbhadh, a dh’ fhaodadh milleadh adhbhrachadh. Còmhla ri sgilean sunnd no cungaidh-leigheis, a leasaicheas nuair a bhios iad a’ slànachadh, faodaidh cluicheadairean adhartas a chosnadh ann an ioma-sgilean le bhith a’ gabhail pàirt ann an sabaidean.

Bidh sgilean eile, leithid scavening, togail cuideim, agus malairt, a’ cur ri chèile. Le bhith a’ spùtadh, a’ giùlan cus stuthan, agus an uairsin gan reic, faodaidh cluicheadairean adhartas a dhèanamh ann an grunn dhùbhlain aig an aon àm. Bidh sgilean mar stealth agus glasadh cuideachd a’ dol air adhart fhad ‘s a tha iad a’ cluich, a’ leigeil le cluicheadairean puingean sgil a chosnadh fhad ‘s a tha iad a’ goid nithean.

Ann an Starfield, chan eil crìoch ìre ann, ged a tha adhartas a’ slaodadh sìos aig ìrean nas àirde. Chan urrainn do chluicheadairean na sgilean aca a mheas, ach leis gu bheil e comasach gach sgil a mheudachadh, tha saorsa aig cluicheadairean diofar sgilean fheuchainn gun a bhith draghail mu bhith a’ dèanamh roghainn maireannach. Faodar barrachd phuingean sgil a chosnadh mar a thèid an geama air adhart, a’ toirt chothroman gus diofar dhòighean cluiche a sgrùdadh.

Stòran: Chan eil gin