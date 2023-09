Starfield: Iùl mu bhith a’ taghadh ghlasan le digipicks

Tha Bethesda air atharrachadh mòr a dhèanamh ann am meacanaig glasaidh airson an geama aca Starfield a tha ri thighinn. Tha na glasan tumaidh is prìne traidiseanta air a bheil sinn air fàs cleachdte ris anns na RPGan aca air falbh. An àite sin, tha iad air digilocks ùra snasail a thoirt a-steach. Ma tha e doirbh dhut gabhail ris an dòigh ùr seo airson dorsan fhuasgladh agus rudan luachmhor a thilgeil, na gabh dragh. Tha stiùireadh sgiobalta againn airson do chuideachadh.

Mar a roghnaicheas tu glasan

Ann an Starfield, tha togail glasaidh a’ toirt a-steach cuir a-steach iuchraichean ann an glasan cruinn le àireamh sònraichte de bheàrnan a dh’ fheumas tu a lìonadh leis an iuchair cheart. Bidh an scrion agad a’ taisbeanadh na h-iuchraichean a tha rim faighinn air an taobh cheart, gach fear le àireamh eadar-dhealaichte de phrìneachan. Air an taobh chlì, chì thu a’ ghlas fhèin, le glasan nas iom-fhillte le barrachd fhàinneachan airson obrachadh troimhe an taca ri feadhainn nas sìmplidh.

Gus togail glasaidh a dhèanamh nas fhasa, thathas a’ moladh fòcas a chuir air do Sgil Tèarainteachd àrdachadh tràth sa gheama. Bidh seo ag adhbhrachadh gum bi glasan air an comharrachadh ann an gorm nuair a thèid thu thairis air iuchraichean a tha iomchaidh dhaibh. San dòigh seo, is urrainn dhut gu furasta aithneachadh dè na h-iuchraichean a tha ag obair airson gach ìre de na fàinneachan sa ghlas.

Nuair a dh'fheuchas tu ri glas a thaghadh, 's dòcha gum faigh thu iuchraichean nach eil a' freagairt ach air aon ìre no ìre den ghlas, agus cuid eile ag obair air iomadh sreathan. Is e an t-amas agad na h-iuchraichean a thionndadh agus a chuir a-steach gus na beàrnan gu lèir a lìonadh agus na sreathan a thoirt air falbh mean air mhean.

Feumaidh taghadh ghlasan ann an Starfield barrachd smaoineachaidh agus dealbhaidh an taca ris na glasan tumaidh traidiseanta ann an geamannan Bethesda roimhe. Na cleachd iuchraichean suas a dh’ fheumas tu nas fhaide air adhart dìreach leis gu bheil iad a’ freagairt air an t-sreath air a bheil thu an-dràsta. Tha e nas fheàrr tòiseachadh le iuchraichean aig a bheil barrachd phrìneachan, oir gu tric bidh dealbhadh nas sònraichte aca. Tha raon tagraidh nas fharsainge aig iuchraichean le nas lugha de phrìneachan.

Ma thachras tu air glas eòlach, gabh do chuid ùine airson rothaireachd tro na h-iuchraichean a tha rim faighinn agus cuir a-steach iad san àite. Thoir fa-near dè na h-iuchraichean a tha iomchaidh airson gach ìre mus cuir thu an sàs iad. Ma nì thu mearachd, faodaidh tu do cheuman a tharraing air ais tro na sreathan ma tha digipicks a bharrachd agad. Ach, le foighidinn agus beachdachadh faiceallach, bu chòir dhut a bhith comasach air a’ mhòr-chuid de ghlasan fhuasgladh gun fheum air lorg air ais.

Mu dheireadh, is e deagh chomhairle a bhith a’ sàbhaladh scum. Mus feuch thu ri ciste àrd-ìre no doras a tha thu dha-rìribh airson fhosgladh, sàbhail do gheama. San dòigh seo, faodaidh tu ath-luchdachadh ma nì thu bùrach. Ged is dòcha gu bheil e coltach ri mealladh, ann am farsaingeachd an fhànais, chan urrainn dha duine do chluinntinn.

Far an lorgar Digipicks

Gheibhear digipicks air feadh Starfield. Tha iad sgapte ann am bunaitean agus campaichean nàmhaid agus gheibhear iad cuideachd bho bhith a’ spùtadh cuirp nàmhaid marbh. A bharrachd air an sin, ma tha sgilean pòcaidh agad, faodaidh tu digipicks fhaighinn bho nàimhdean beò. A bharrachd air an sin, bidh luchd-reic a’ tabhann digipicks airson an ceannach, mar as trice airson 35 creideas. Tha e ciallach stoc suas air digipicks gus am bi beagan agad ri làimh an-còmhnaidh. Cha bhiodh tu airson a thighinn tarsainn air prìomh chiste glaiste domhainn ann an slocan gun dòigh air a fosgladh.

