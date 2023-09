Bidh Spotify a’ toirt a-steach ‘Liosta-latha’ Liosta-cluiche pearsanaichte a dh’ atharrachadh a rèir do shunnd

Tha Spotify a’ leantainn air adhart ag adhartachadh a chruinneachadh de chlàran-cluiche pearsanaichte le toirt a-steach am feart as ùire aige, liosta latha. Tha an liosta-cluiche seo a tha a’ sìor atharrachadh air a dhealbhadh gus atharrachadh a rèir do shunnd tron ​​​​latha, a’ tabhann eòlas èisteachd gun samhail a tha sònraichte do gach neach-cleachdaidh.

A’ tighinn còmhla ris na h-ìrean de Discovery Weekly, On Repeat, agus measgachadh gnè, tha latha-liosta na liosta-cluiche a tha air ùrachadh gu leantainneach a tha ag amas air frithealadh air “a h-uile dreach dhut.” Bidh an liosta-cluiche ag ùrachadh grunn thursan san latha, a’ toirt a-steach sgrìoban agus tiotalan ùra stèidhichte air do cheangal eachdraidheil leis an app Spotify.

Mar eisimpleir, ma bhios tu mar as trice ag èisteachd ri ceòl sunndach agus toilichte anns na madainnean, is dòcha gu bheil liosta latha a’ moladh liosta-cluiche leis an tiotal “Banger pop seòmar-cadail tràth sa mhadainn.” Còmhla ris na fo-thiotalan neònach seo, faodaidh tu a bhith an dùil slighean ùra a lorg agus tiotal ùraichte gach uair a dh’ ùraicheas an liosta-cluiche.

Bidh am feart ùr seo a’ togail air tuigse Spotify air meata-dàta ciùil, a leig le Niche Mixes a chuir air bhog na bu thràithe am-bliadhna. Leig Niche Mixes le luchd-cleachdaidh gnìomhachd sònraichte, crathadh, no bòidhchead a chuir a-steach gus liosta-cluiche gnàthaichte fhaighinn air ais. Le liosta latha, bidh Spotify a’ cothlamadh na “vibes” sin leis an dàta cleachdaidh Spotify agad gus liosta-cluiche uile-ann-aon a chruthachadh a sheallas an ceòl as fheàrr leat tron ​​​​latha.

Bidh an liosta-cluiche ag ùrachadh gu tric, a’ toirt a-steach na “ceòl sònraichte agus na microgenres” a bhios tu a’ sruthadh mar as trice aig amannan sònraichte den latha agus den t-seachdain. A bharrachd air an sin, bidh grafaigean liosta latha ag atharrachadh gus àm an latha a nochdadh, a’ gluasad bho dhath soilleir buidhe sa mhadainn gu dathan dol fodha na grèine san fheasgar agus dubh nas dorcha airson èisteachd anmoch air an oidhche.

A bharrachd air an sin, thig liosta latha le feart roinneadh togte a chaidh a dhealbhadh airson na meadhanan sòisealta. Faodaidh luchd-cleachdaidh dealbh-sgrìn deiseil, stiogair pearsanaichte, no cairt roinneadh gnàthaichte a cho-roinn gu furasta gus an liosta latha aca a thaisbeanadh do charaidean is luchd-leanmhainn. Faodar an liosta-cluiche a shàbhaladh cuideachd gu Leabharlann an neach-cleachdaidh airson ruigsinneachd goireasach.

Tha Daylist a’ cur air bhog an dà chuid airson luchd-cleachdaidh an-asgaidh agus Premium ann am margaidhean Beurla, a’ toirt a-steach na SA, Canada, an RA, Astràilia, Sealan Nuadh agus Èirinn. Tha Spotify an dùil ruigsinneachd a leudachadh gu barrachd luchd-cleachdaidh air feadh na cruinne anns na mìosan a tha romhainn.

