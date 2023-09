A’ toirt a-steach Liosta Latha Spotify: An clàr-fuaim pearsanta agad airson an latha

O chionn ghoirid thug Spotify a-steach feart ùr leis an t-ainm Daylist, a dh ’atharraicheas do latha gu bhith na liosta-cluiche curanta. Le Daylist, faodaidh tu a-nis an clàr-fuaim foirfe a bhith agad airson a dhol còmhla ris na gnìomhan làitheil agad. Seo a h-uile dad a dh’ fheumas tu a bhith eòlach air an inneal ùr-nodha seo.

Tha Daylist air a dhealbhadh gus do eòlas èisteachd ciùil àrdachadh le bhith a’ tàillearachd chlàran-ciùil gu amannan sònraichte tron ​​​​latha. Co-dhiù a tha thu a’ tòiseachadh air do chleachdadh sa mhadainn, a’ dol a dh’ obair, a’ bualadh air an gym, no a’ dol sìos ron leabaidh, faodaidh Spotify's Daylist an cùl-raon ciùil foirfe a thoirt seachad.

Gus do Liosta-latha a lorg, dìreach fosgail an app Spotify agus seòladh chun roinn “Made For You”. An seo, gheibh thu a-mach cruinneachadh de liostaichean-cluiche gnàthaichte gus a bhith a rèir do roghainnean agus cleachdaidhean sònraichte. Bidh liosta-latha ri fhaicinn còmhla ris na liostaichean-cluiche pearsanaichte eile agad, ga dhèanamh furasta faighinn thuige.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh Daylist seach liostaichean-cluiche eile a chomas atharrachadh a rèir na cleachdaidhean èisteachd agad agus àm an latha. Bidh algorithms Spotify a’ toirt aire do nithean leithid na gnèithean as fheàrr leat, slighean a chluich o chionn ghoirid, agus eachdraidh èisteachd gus liosta-cluiche sònraichte a ghlèidheadh ​​​​a tha a’ nochdadh do shunnd agus do ghnìomhachd airson gach bloc ùine sònraichte.

Bheir Daylist cuideachd an roghainn dhut an t-eòlas èisteachd agad a ghnàthachadh tuilleadh. Faodaidh tu òrain a chuir ris no a thoirt air falbh bhon liosta-cluiche le làimh, a ’dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile clàr a’ freagairt gu foirfe ri do bhlas agus do bhèist.

Gu h-iomlan, tha Spotify's Daylist na chur-ris inntinneach ris an àrd-ùrlar sruthadh ciùil, a’ toirt clàr-fuaim pearsanaichte do luchd-cleachdaidh airson a dhol còmhla ris an latha aca. Ge bith an e duine maidne a th’ annad, comhachag oidhche, no an àiteigin eatorra, faodaidh tu a-nis an liosta-cluiche foirfe a mhealtainn a tha a’ freagairt air do dhòigh-beatha.

stòran:

- https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html