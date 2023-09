Thathas ag aithris gu bheil putan gnìomh feart aig iPhone 15 Pro an àite Mute Switch

Tha dùil gum bi putan Gnìomh aig a’ phrìomh fhòn-smart a tha ri thighinn aig Apple, an iPhone 15 Pro, an àite tionndadh balbh, a rèir ìomhaigh a chaidh a leigeil ma sgaoil a nochd air-loidhne dìreach beagan uairean a-thìde ro thoiseach oifigeil a’ fòn còmhla ris an iPhone 15 Pro Max aig foillseachadh ‘Wonderlust’ Apple. tachartas. Tha an ìomhaigh a chaidh a leigeil ma sgaoil, air a phostadh le neach-dèanaidh cùis fòn cliste ainmeil, a ’sealltainn an treas putan os cionn an rocair tomhas-lìonaidh, a’ dol an àite an tionndadh mute traidiseanta a tha Apple air a bhith a ’nochdadh air na iPhones aige airson bhliadhnaichean.

Tha an fathann seo a ’co-thaobhadh ri aithisgean roimhe a’ moladh gum bi putan Gnìomh aig na modalan Pro de loidhne-loidhne iPhone 15, coltach ris an Apple Watch Ultra a chaidh a chuir air bhog an-uiridh. Tha e coltach gu bheil an neach-dèanaidh cùise Spigen air dearbhadh gu bheil am putan ùr seo ann le bhith a’ roinneadh ìomhaigh de chùis fòn cliste a tha a’ toirt a-steach e.

Chan e seo a’ chiad uair a chaidh am putan Gnìomh a leigeil ma sgaoil. San Ògmhios, chaidh ìomhaighean de chùisean dìon airson an iPhone 15 Pro a phostadh air Weibo, a’ taisbeanadh an treas putan os cionn na h-iuchraichean tomhas-lìonaidh. Ged nach eil Apple air fios oifigeil sam bith a dhèanamh mun fheart bathar-cruaidh ùr seo, tha stòran a’ nochdadh gum bi am putan Gnìomh air a phrògramadh, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh diofar ghnìomhan a choileanadh leithid modhan Fòcas a thogail, feartan ruigsinneachd a chuir an gnìomh, cleachdadh an flashlight, no an camara a chuir air bhog.

Thèid barrachd mion-fhiosrachaidh mun phutan Gnìomh agus feartan eile den iPhone 15 Pro fhoillseachadh aig tachartas cur air bhog ‘Wonderlust’ aig Apple, a thòisicheas a-nochd. Gus fiosrachadh fhaighinn mun tachartas agus na chaidh ainmeachadh, faodaidh tu tadhal air Gadgets 360.

stòran:

– [Stòr 1]

– [Stòr 2]

– [Stòr 3]