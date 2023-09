Sgaoileadh sònraichte baidhsagal rathaid seasmhachd Roubaix SL8 ùr

Tha Specialized air an dreach as ùire den bhaidhc rathaid seasmhachd Roubaix mòr-chòrdte fhoillseachadh, ris an canar an Roubaix SL8. Tha am modail ùr seo ri fhaighinn ann an diofar roghainnean sònraichte agus tha e a’ leantainn air an Tarmac SL8. Ged nach robh Roubaix SL7 ann roimhe, bha Specialized airson na modalan àrd-itealaich aca a thoirt fon aon ainm.

Tha an Roubaix air a bhith na phrìomh bhunait ann an loidhne Specialized airson faisg air dà dheichead, leis an fhrèam fiber carbon aige agus teicneòlas crochaidh ùr-nodha Futureshock. Fhuair e cliù nuair a mharcaich Peter Sagan e gu buaidh aig Paris-Roubaix ann an 2016. Tha tagraidhean sònraichte ag ràdh gur e an Roubaix SL8 am baidhc as luaithe ann an roinn rathaid seasmhachd, le aerodynamics làn-leasaichte a chuireas às do cheithir watts de shlaodadh.

Gus aerodynamics leasaichte a choileanadh, tha an Roubaix SL8 a’ nochdadh cumadh forc ùr, dealbhadh sìos tiùb ath-sgrùdaichte, agus suidheachan air tuiteam. Tha speisealaichte cuideachd air cuideam an fhrèam a lughdachadh le 50 gram tro bhith a ’dèanamh optimization de charbon fiber layup. Tha geoimeatraidh an fhrèam fhathast gun atharrachadh, ach a-mhàin àrdachadh 10mm san àirde aig an aghaidh gus gabhail ris an t-siostam crochaidh ùr Future Shock.

A ’bruidhinn air an àm ri teachd Shock, tha an Roubaix SL8 a’ toirt a-steach an àrd-ùrlar ùr Future Shock 3.0. Tha an siostam crochaidh aghaidh seo a’ toirt seachad 20mm de shiubhal agus 30mm de dh’ atharrachadh àirde stac, ag àrdachadh comhfhurtachd agus gèilleadh. Tha e a ’tighinn ann an trì ìrean sònraichte agus a’ tabhann còig ìrean earraich agus nigheadairean ro-luchdachadh a bharrachd airson gnàthachadh. Tha an aonad 3.3 aig a’ cheann as àirde air a mhilleadh gu h-uisgeach airson turas nas socair, fhad ‘s a tha teannachadh ro-shuidhichte aig na 3.2 aonadan airson an rèidh as motha. Tha ro-luchdachadh a ghabhas atharrachadh aig na 3.1 aonadan.

Gus faireachdainn slighe cothromach a chruthachadh, leasaich Specialized am post-suidhe Pavé agus dealbhadh clamp post-suidheachain, ris an canar teicneòlas Aftershock. Bidh suidheachadh gualain a’ phuist-suidheachain a’ lughdachadh buaidhean agus crith agus aig an aon àm a’ leasachadh gluasad cumhachd. A rèir Sònraichte, tha an Roubaix SL8 a’ lìbhrigeadh lùghdachadh 53% ann am buaidhean tùsail aig na crainn-làimhe an taca ri baidhsagalan rathaid eile.

Tha an Roubaix SL8 ri fhaighinn ann an seachd modalan, leis an dreach S-Works a ’spòrs buidheann Sram Red AXS agus seata cuibhle Roval Terra CLX II. Tha frèam S-Works ann cuideachd airson togail àbhaisteach. Bidh an còrr de na modailean a’ tighinn a-steach ann an grunn roghainnean peant agus a’ nochdadh measgachadh de cho-phàirtean Shimano agus Sram.

Gu h-iomlan, tha an Roubaix Sònraichte SL8 a’ riochdachadh ùrachadh mòr ann an aerodynamics, teicneòlas crochaidh, agus comhfhurtachd rothaireachd, ga fhàgail na dheagh roghainn dha rothaichean a tha ag amas air seasmhachd.

Mìneachaidhean:

- Baidhsagal rathaid seasmhachd: Seòrsa de bhaidhsagal rathaid air a dhealbhadh airson turasan astar fada, a’ toirt seachad comhfhurtachd agus seasmhachd.

- Teicneòlas crochaidh Futureshock: Siostam crochaidh aghaidh a bhios a ’gabhail a-steach clisgeadh agus crith airson turas nas socair.

- Suidheachadh snàithleach gualain: rèiteachadh agus stiùireadh dhuilleagan fiber carbon taobh a-staigh stuth co-dhèanta, a bheir buaidh air neart agus stiffness iomlan an fhrèam.

- Aerodynamics: Sgrùdadh air mar a tha èadhar a’ sruthadh timcheall nithean, leithid baidhsagal, gus slaodadh a lughdachadh agus coileanadh a leasachadh.

Stòran: Sònraichte