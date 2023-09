A' lorg creutairean mara ann an tòimhseachan crois-fhacal an latha an-diugh

Ann an tòimhseachan crois-fhacal an latha an-diugh, a chaidh a thogail le Ella Dershowitz, tha cuspair ciallach stèidhichte air denizens uisgeach. Tha an neach-taisbeanaidh aig 37-Across, “Aquatic denizen,” a ’toirt sealladh fonaig dha na faclan cearcallach san tòimhseachan. Ach, chan e dìreach creutairean mara sam bith a tha seo; tha iad uile nan creutairean aig an lorgar ainmean le bhith leantainn cumadh na litreach C bho mhullach gu bonn a’ cleachdadh nan litrichean cearcallach. Tha cuid de na h-eisimpleirean a’ toirt a-steach spong mara agus dòrn-mara. Gabh do chuid ùine agus faic cia mheud creutair mara as urrainn dhut aithneachadh!

Fhad ‘s a tha thu a’ fuasgladh a’ chrois-fhacal, is dòcha gun tig thu tarsainn air comharran duilich. Mar eisimpleir, tha 15A a’ toirt iomradh air an t-sreath manga agus anime Iapanach as fheàrr a reic, NARUTO. Faodaidh 50A, IDIOMn, a bhith na dhùbhlan do eadar-theangairean leis gu bheil iad an urra ri mìneachaidhean fìrinneach no seachad air cànan. San aon dòigh, tha “Colbhan caolaichte?” aig 16D. a’ toirt iomradh air OP-EDS, a tha nan sgàineadh deasachaidh seach ailtireachd. A bharrachd air an sin, tha sanasan 25D LACES UP, is e sin a nì duine airson a bhith deiseil airson spèileadh, agus tha 39D's EMPTY SET na bhuidheann matamataigeach gun eileamaidean.

Na gabh dragh ma tha thu a’ strì le tòimhseachain Dihaoine. Tha Cairistìona Iverson, neach-deasachaidh thòimhseachain, a’ tabhann cuairt-litir Easy Mode, a bhios a’ cur a-mach crois-fhacal Dihaoine le sanasan nas ruigsinneach gu dìreach chun bhogsa a-steach agad. San dòigh seo, faodaidh tu cleachdadh agus mean air mhean fàs nas misneachaile ann a bhith a’ fuasgladh nan tòimhseachain nas cruaidhe sin. Ma tha ùidh agad do chrois-fhacal fhèin a chuir a-steach don New York Times, tha siostam tagraidh fosgailte aca a leigeas leat do thòimhseachain a chuir a-steach air-loidhne.

Stòr: Tòimhseachan crois-fhacal Ella Dershowitz agus cuairt-litir Modh Easy New York Times.