Bidh Oppo agus Sony ag ainmeachadh com-pàirteachas airson mothachairean Sony le dà shreath

O chionn ghoirid tha Oppo agus brand sensor ìomhaigh Lytia aig Sony air a dhol an sàs ann an com-pàirteachas ro-innleachdail gus mothachairean Sony dà-fhillte a thoirt a-steach do phrìomh innealan Oppo san àm ri teachd. Tha an co-obrachadh ag amas air “an ath àm de dhealbhan coimpiutaireachd fhuasgladh,” a rèir Oppo, ged nach deach ceann-latha sònraichte ainmeachadh airson a’ chiad inneal leis an sensor ùr seo a leigeil ma sgaoil.

Thòisich an sensor CMOS cruachan ExmorT IMX 888 aig Sony, a bhios a’ cleachdadh teicneòlas piogsail transistor 2-fhilleadh, airson a’ chiad turas aige na bu thràithe am-bliadhna anns an Xperia 1 V. A bharrachd air an seo, tha planaichean aig Sony dà inneal mothachaidh eile a thoirt a-steach a chleachdas an dealbhadh mothachaidh CMOS air a chruachadh - an IMX903 agus IMX907.

Is e prìomh bhuannachd dealbhadh mothachaidh CMOS cruachan sgaradh transistors agus sreathan photodiode. Tha an dealachadh seo a’ ceadachadh diodes nas motha, a’ leantainn gu glacadh solais nas fheàrr agus coileanadh solais ìosal nas fheàrr. Tha suaicheantas BBK eile, vivo, air a bhith ann an com-pàirteachas le roinn Lytia aig Sony na bu thràithe as t-samhradh airson an t-sreath shuaicheanta vivo X100 a tha ri thighinn, anns am bi mothachairean CMOS air an cruachadh le Sony cuideachd.

Tha an com-pàirteachas seo eadar Oppo agus suaicheantas Lytia aig Sony a’ comharrachadh cho cudromach sa tha dealbhan coimpiutaireachd ann an gnìomhachas nam fònaichean sgairteil. Le bhith a’ toirt a-steach mothachairean ìomhaighean adhartach, faodaidh fònaichean sgairteil na comasan togail dhealbhan aca a leasachadh gu mòr, gu sònraichte ann an suidheachaidhean solais dùbhlanach.

Leis gu bheil barrachd is barrachd luchd-cleachdaidh an urra ris na fònaichean sgairteil aca mar na prìomh innealan togail dhealbhan aca, tha companaidhean mar Oppo agus Sony an-còmhnaidh a’ feuchainn ri crìochan teicneòlas ìomhaighean a phutadh. Leis na mothachairean Sony dà-fhillte as ùire, tha Oppo ag amas air eòlas togail dhealbhan eadhon nas sònraichte a thoirt do luchd-cleachdaidh air na h-innealan suaicheanta aca san àm ri teachd.

