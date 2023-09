Dèan ùrachadh air a’ gheama dhealbhan agad leis an Sony Alpha a7 III

A 'coimhead airson camara didseatach àrd-inbhe gun a bhith a' briseadh a 'bhanca? Na bi a’ coimhead nas fhaide na an Sony Alpha a7 III. Tha an camara cumhachdach seo comasach air ìomhaighean iongantach fhathast a ghlacadh agus filmichean a losgadh, ga fhàgail na roghainn ioma-ghnìomhach dha daoine a tha dèidheil air togail dhealbhan. Agus a-nis, gheibh thu e aig prìs lasaichte de $1,900, sìos bhon $2,200 àbhaisteach aige.

Tha càileachd ìomhaigh 7MP aig an Sony Alpha a24.2 III, a ’tabhann còrr air a dhà uiread de rùn an iPhone 13 le na lionsan 12MP aige. Tha an raon fòcas aige air a dhealbhadh airson dealbhan làitheil a ghlacadh, ge bith an e sealladh-tìre beinne seallaidh a th’ ann no dealbh dlùth de bhean-uasal nad làimh. A bharrachd air an sin, tha an camara seo a’ toirt taic do raon farsaing de shuidheachaidhean solais leis an raon ISO aige de 100 gu 51,200.

Eu-coltach ri fònaichean sgairteil, aig am faod dàil a bhith eadar dealbhan, faodaidh an Sony Alpha a7 III dealbhan a thogail aig ìre 10 frèamaichean san diog. Tha seo a’ ciallachadh gun urrainn dhut cuspairean a tha a’ gluasad gu luath a ghlacadh gu furasta, a’ dèanamh cinnteach nach caill thu amannan inntinneach sam bith.

Nuair a thig e gu bhidio, tha an Sony Alpha a7 III air leth math ann a bhith a ’glacadh fiolm 4K HDR, a’ toirt seachad raon dath coltach ri beatha. Leis a’ chomas na bhideothan agus na dealbhan agad a shruthladh gun uèir chun Tbh agad, faodaidh tu na cruthachaidhean agad a mhealtainn air scrion beòthail 4K OLED, a’ toirt do dhealbhan beò gu fìrinneach.

Bidh na lèirmheasan adhartach a’ bruidhinn air an son fhèin, leis an Sony Alpha a7 III a’ faighinn rangachadh cha mhòr foirfe bho chòrr air 1,000 neach-cleachdaidh air Best Buy. Tha an camara seo na thasgadh mòr, ach leis an lasachadh gnàthach $ 300, is fhiach beachdachadh air.

Dèan ùrachadh air a’ gheama dhealbhan agad agus rannsaich na cothroman leis an Sony Alpha a7 III. Thoir sùil air na lèirmheasan agus faic a bheil an camara seo gu math iomchaidh dhut!

Mìneachaidhean:

- Càileachd ìomhaigh: Fuasgladh agus tarraing lèirsinneach iomlan dealbh.

- Raon fòcas: An raon astar air am faod lionsa camara fòcas geur.

- Raon ISO: Tomhas de chugallachd camara gu solas. Tha raon ISO nas fharsainge a’ ceadachadh coileanadh nas fheàrr ann an diofar shuidheachaidhean solais.

- Frèamaichean gach diog: An àireamh de fhrèamaichean fa leth as urrainn camara a ghlacadh ann an aon diog.

- 4K HDR: Rùn bhidio a tha a’ tabhann ceithir tursan nas mionaidiche de bhidio HD àbhaisteach, le raon àrd fiùghantach airson dath agus iomsgaradh nas fheàrr.

- OLED: Diode Organic Light-Emitting Diode, seòrsa de theicneòlas taisbeanaidh a bheir seachad dathan beòthail agus ìrean àrd eadar-dhealaichte.

