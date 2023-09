Atharraich AirPods Pro Second-Generation Apple gu USB-C airson Cùis Cìsean

Tha Apple air ainmeachadh aig tachartas iPhone 15 gun tig an dàrna ginealach AirPods Pro a-nis le cùis cosgais USB-C. Is e atharrachadh mòr a tha seo leis gu bheil e a’ ciallachadh gum bi an AirPods Pro a-nis a’ cleachdadh an aon charger ris an iPad agus MacBook, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh càball USB-C sam bith a tha aca a chleachdadh. Tha meud teann agus comas bataraidh an AirPods Pro ga dhèanamh co-chòrdail ri raon de chàbaill USB-C, a ’dèanamh cinnteach gu bheil e goireasach dha luchd-cleachdaidh.

A bharrachd air an sin, cumaidh an AirPods Pro ùr a’ toirt taic do chìsean gun uèir, a’ toirt sùbailteachd do luchd-cleachdaidh cosgais a chuir air na fònaichean-cluaise aca gun fheum air càbaill. A thaobh dìon, tha beagan leasachaidh air a bhith ann an aghaidh duslach is uisge an AirPods Pro. Tha iad a-nis a’ nochdadh ìre IP54, a bheir beagan dìon an aghaidh gràinean duslach agus fras uisge. Ach, bu chòir do luchd-cleachdaidh an AirPods Pro a chuir fon uisge ann an uisge.

Ged nach eil naidheachd ann fhathast cuin a bhios dreachan eile de AirPods a’ leantainn an aon rud, thathar an dùil gun tèid gabhail ris a’ ghluasad seo gu USB-C ann am modalan san àm ri teachd. Fuirichidh prìs an AirPods Pro ùr aig $ 249 anns na SA agus 30 dùthaich eile, agus bidh iad rim faighinn airson an ceannach a’ tòiseachadh air 22 Sultain.

Gu h-iomlan, tha an gluasad seo gu cosgais USB-C airson an dàrna ginealach AirPods Pro a’ tabhann barrachd co-chòrdalachd agus goireasachd do luchd-cleachdaidh, a bharrachd air dìon nas fheàrr an aghaidh duslach is uisge. Tha Apple a’ leantainn air adhart ag adhartachadh a thoraidhean gus coinneachadh ri feumalachdan mean-fhàs a luchd-ceannach.

Stòran: Tachartas Apple - Cur air bhog iPhone 15