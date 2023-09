No Man's Sky a ’faighinn eòlas air àrdachadh ann an mòr-chòrdte am measg Starfield Hype

Tha No Man's Sky, an geama dàn-thuras fànais air a leasachadh le Hello Games, an-dràsta a’ faighinn tlachd às a “mhìos as motha” ann am bliadhnaichean, a rèir an stèidheadair Sean Moireach. Tha an geama, a tha air a bhith ri fhaighinn airson seachd bliadhna, air àrdachadh mòr-chòrdte fhaicinn mar thoradh air an aire timcheall air Bethesda's Starfield.

Tha No Man's Sky ri fhaighinn air iomadh àrd-ùrlar, nam measg an Nintendo Switch, PlayStation, agus virtual reality. Faodar soirbheachas a’ gheama o chionn ghoirid a thoirt air sgàth an leasachadh leantainneach a rinn e thar ùine, le Hello Games a’ leigeil a-mach ùrachaidhean cunbhalach gus eòlas cluicheadair a neartachadh.

An-uiridh, rinn No Man's Sky a slighe chun Nintendo Switch, a 'toirt cothrom do chluicheadairean sgrùdadh a dhèanamh air a' chruinne-cè mòr a tha a 'dol. Chaidh am port a mholadh airson a bhith a’ toirt a-steach a h-uile ùrachadh agus susbaint a bh’ ann roimhe, ga fhàgail na roghainn làidir dhaibhsan aig a bheil ùidh ann an sgrùdadh fànais.

Thug an ùrachadh o chionn ghoirid “Echoes” a ’gheama a-steach feartan ùra leithid rèis robotach, seallaidhean lèirsinneach leasaichte, agus roghainnean an-aghaidh aliasing gu sònraichte airson cluicheadairean Switch. Tha na h-ùrachaidhean sin air cur ri fàs mòr-chòrdte a’ gheama.

Tha an cothlamadh sònraichte aig No Man's Sky de sgrùdadh, mairsinneachd agus gnàthachadh air cruinneachadh sònraichte a leantainn thar nam bliadhnaichean. Mar a bhios an geama a’ sìor fhàs agus a’ leasachadh, tha e fhathast na roghainn tarraingeach dha cluicheadairean a tha a’ sireadh cuairt-dànachd fànais taobh a-muigh an Starfield ris an robh dùil.

Mura h-eil thu fhathast air sgrùdadh a dhèanamh air cruinne-cruinne farsaing No Man's Sky, is e deagh àm a th’ ann a-nis airson sin a dhèanamh. Thig còmhla ris a’ choimhearsnachd de luchd-rannsachaidh eadar-lalarach agus tòisich air turas neo-chinnteach thairis air saoghal gun chrìoch.

