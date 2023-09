Teachd-a-steach teicneòlas sgòthan anns a’ ghnìomhachas bancaidh

Tha atharrachadh mòr air a thighinn air gnìomhachas bancaireachd agus e a’ gluasad mean air mhean bho bhun-structar air-thogalach gu bhith a’ gabhail ri seirbheisean sgòthan. Tha an eadar-ghluasad seo air a stiùireadh leis an fheum air èifeachdas agus sùbailteachd a leasachadh agus aig an aon àm a’ coinneachadh ri dùil luchd-cleachdaidh agus dùbhlain riaghlaidh. Ann am prògram o chionn ghoirid de SAP Industry Live, shuidh Bob Evans sìos le oifigearan SAP, luchd-ceannach, agus com-pàirtichean gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha gnìomhachas bancaidh a’ gabhail ri teicneòlas sgòthan.

Is e aon de na prìomh stiùirean air cùl gabhail ri seirbheisean sgòthan anns a’ ghnìomhachas bancaidh am miann air èifeachdas agus sùbailteachd a leasachadh. Le bhith a’ gluasad air falbh bho bhith a’ togail agus a’ cumail suas bun-structar air togalaichean, faodaidh bancaichean luathachadh a dhèanamh air so-ruigsinneachd agus sùbailteachd teicneòlas sgòthan. Leigidh seo leotha dèiligeadh gu sgiobalta ri suidheachaidhean margaidh caochlaideach agus iarrtasan luchd-cleachdaidh.

Ach, chan eil an gluasad chun sgòth às aonais na dùbhlain aige. Tha dìon dàta agus cumail ri riatanasan riaghlaidh teann nam prìomh phrìomhachasan aig bancaichean. Tha a bhith a’ seòladh laghan prìobhaideachd eadar-mheasgte cruinneil agus riatanasan riaghlaidh fhathast mar aon de na dùbhlain as motha sa ghnìomhachas. Ged a tha aontaidhean roinneil nan ceum anns an t-slighe cheart, chan eil mòran shuidheachaidhean cumanta ann fhathast thar dhùthchannan.

Tha àite cudromach aig inntleachd fuadain (AI) agus ionnsachadh innealan cuideachd ann an gabhail a’ ghnìomhachas bancaidh ri teicneòlas sgòthan. Tha na teicneòlasan sin gan cur an sàs ann am pròiseasan bancaidh gus èifeachdas a leasachadh, caitheamh cùmhnant a ro-innse, agus modhan ceannach treòraichte a thoirt seachad. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd AI agus ionnsachadh innealan, faodaidh bancaichean an obair aca a sgioblachadh agus seirbheisean nas pearsanta agus nas èifeachdaiche a thoirt don luchd-ceannach aca.

Gu crìch, tha an gnìomhachas bancaidh gu faiceallach a’ gabhail ri teicneòlas sgòthan agus e a’ feuchainn ri èifeachdas a leasachadh, coinneachadh ri dùil luchd-cleachdaidh a tha a’ fàs, agus dèiligeadh ri dùbhlain riaghlaidh. Tha gabhail ri seirbheisean sgòthan a’ toirt cothrom do bhancaichean an sùbailteachd agus am freagairteachd a leasachadh ann an àrainneachd gnìomhachais a tha ag atharrachadh gu luath. Ach, feumaidh bancaichean cuideachd sgrùdadh a dhèanamh air iom-fhillteachd tèarainteachd dàta agus gèilleadh riaghlaidh. Le aonachadh AI agus ionnsachadh innealan, faodaidh bancaichean an cuid obrach adhartachadh agus eòlasan teachdaiche nas fheàrr a thoirt seachad san aois dhidseatach.

stòran:

- Gnìomhachas SAP beò

- Buidheann Banca TD

- Banca SAP