Cearcall Galaxy Samsung deiseil airson deasbad còmhla ri Galaxy S24

Tha dùil gum bi an Galaxy Ring ris an robh dùil mòr aig Samsung a’ nochdadh tràth an ath-bhliadhna, is dòcha a’ goid an aire bhon Galaxy S24 aig tachartas Samsung a tha ri thighinn. Tha an leaker ainmeil Ice Universe air prothaideachadh a bhrosnachadh gun tèid an Smart Ring a chuir air bhog còmhla ris an t-sreath S24, ach gu mì-fhortanach, chan eil mòran fiosrachaidh mun inneal aig an àm seo.

A rèir aoidion roimhe, thathas ag ràdh gu bheil mothachairean anns an Galaxy Ring a tha comasach air dàta slàinte a chruinneachadh agus a chuir gu fòn cliste, coltach ris an Oura Ring mòr-chòrdte. Tha peutant a chaidh a leigeil ma sgaoil a’ nochdadh cuideachd gum bi an Galaxy Ring na inneal airson lorg slàinte, tomhas, sgrùdadh, agus luchdachadh suas fiosrachadh fallaineachd agus cadal.

Tha e coltach gu bheil Samsung a’ faighinn brosnachadh bho dhealbhadh soirbheachail Oura, ged is fhiach a bhith mothachail gu bheil Ice Universe a ’bruidhinn gu mòr air an fhàinne a dh’ aindeoin na feartan cuibhrichte aige. Ach, chan e an Galaxy Ring an aon inneal so-ruigsinneach air a bheil Samsung air a bhith ag obair. Tha a’ chompanaidh cuideachd air na Galaxy Glasses a pheutant, inneal ioma-ghnìomhach a tha a’ toirt a-steach fònaichean-cluaise brìgheil, fònaichean-cluaise leasaichte, fònaichean-cluaise, fònaichean sgairteil agus glainneachan snasail.

Dh’ fhaodadh na Galaxy Glasses sin a bhith mar fhreagairt Samsung don Apple Vision Pro, agus dh’ fhaodadh iad a bhith eadhon nas inntinniche na an Galaxy Ring. Ach, chan eil e soilleir cuin no an tig na Galaxy Glasses chun mhargaidh.

Gu h-iomlan, tha sgrùdadh Samsung a-steach do theicneòlas so-ruigsinneach leis an Galaxy Ring agus Galaxy Glasses a’ sealltainn dealas a’ chompanaidh a bhith a’ leudachadh a thabhartasan toraidh anns na roinnean teic agus slàinte. Bidh e inntinneach fhaicinn mar a gheibh luchd-cleachdaidh na h-innealan sin agus mar a bhios iad a’ seasamh an aghaidh na farpais.

Mìneachaidhean:

- Galaxy Ring: Inneal caitheamh a tha ri thighinn bho Samsung a thathas ag aithris gu bheil mothachairean slàinte agus comasan cruinneachadh dàta coltach ris an Oura Ring.

- Galaxy S24: An ath fòn clòiteach ainmeil san t-sreath Galaxy S aig Samsung.

- Oura Ring: Inneal caitheamh mòr-chòrdte a bhios a ’cumail sùil air agus a’ cumail sùil air slàinte agus dàta co-cheangailte ri cadal.

- Glasses Galaxy: inneal ioma-ghnìomhach bho Samsung a tha a’ toirt a-steach fònaichean-cluaise brìgheil, fònaichean-cluaise leasaichte, fònaichean-cluaise, fònaichean sgairteil agus glainneachan snasail.

Stòr: SamMobile