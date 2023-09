Bidh Samsung a ’leigeil a-mach One UI 6.0 Beta airson Galaxy A34

O chionn ghoirid chuir Samsung air bhog am beta One UI 6.0 ris an robh dùil airson am fòn cliste Galaxy A34 aca san RA. Tha an dreach beta seo, leis an ainm A346BXXU4ZWI1, le cuideam timcheall air 2GB agus thig e còmhla ris an t-siostam obrachaidh Android 14 as ùire.

Fhad ‘s a tha am prògram beta air tòiseachadh san RA, tha dùil gun leudaich e gu dùthchannan eile leithid Sìona, na h-Innseachan, Coirèa, a’ Ghearmailt agus a’ Phòlainn a dh’ aithghearr. Tha seo a’ ciallachadh gum faod luchd-cleachdaidh Galaxy A34 anns na roinnean sin cuideachd a bhith an dùil deuchainn a dhèanamh air na feartan ùra agus na leasachaidhean a chaidh a thoirt a-steach ann an One UI 6.0.

Gus pàirt a ghabhail sa phrògram beta, feumaidh luchd-seilbh Galaxy A34 an aplacaid Buill Samsung a chuir a-steach air na h-innealan aca an-toiseach. Às an sin, is urrainn dhaibh gu furasta tagradh a dhèanamh airson a’ phrògram beta agus feitheamh gus am bi an ùrachadh ri fhaighinn fon roinn ùrachadh bathar-bog ann an Roghainnean an uidheim aca.

Tha am prògram beta Galaxy A34 One UI 6.0 a’ leantainn nam prògraman beta soirbheachail a chaidh a dhèanamh airson an t-sreath Galaxy S23 agus an Galaxy A54. Tha Samsung ainmeil airson a bhith a’ toirt a-steach an luchd-cleachdaidh gu gnìomhach sa phròiseas dearbhaidh is leasachaidh, a’ dèanamh cinnteach gum bi eòlas bathar-bog nas seasmhaiche agus nas grinne don luchd-ceannach aige.

Le One UI 6.0, tha Samsung ag amas air eòlas iomlan an neach-cleachdaidh a leasachadh le bhith a’ toirt a-steach feartan ùra, ag adhartachadh coileanadh agus tèarainteachd, agus ag àrdachadh an eadar-aghaidh cleachdaiche. Mar ùrachadh mòr air an One UI 5.5 a bh ’ann roimhe, tha dùil gun toir e leasachaidhean mòra agus sealladh ùr don Galaxy A34.

