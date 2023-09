Com-pàirtichean Apple le Samsung airson Panalan OLED ann an Sreath iPhone 15

A rèir aithisgean o chionn ghoirid, bidh Apple an urra ri Samsung gus a’ mhòr-chuid de phannalan OLED a thoirt seachad airson an t-sreath iPhone 15 a tha ri thighinn. Thàinig an co-dhùnadh seo às deidh do phannalan OLED BOE fàiligeadh ann an deuchainn smachd càileachd Apple, a ’toirt air a’ chompanaidh Ameireaganach tionndadh chun chom-pàirtiche Korean aca.

An toiseach, bha dùil gum biodh LG agus Samsung a’ toirt seachad taisbeanaidhean LTPO OLED airson an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max, fhad ‘s a bha còir aig BOE pannalan a lìbhrigeadh airson scrionaichean LTPS OLED air an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus. Ach, lorg Apple nach do choinnich toraidhean BOE ris na riatanasan aca, a ’toirt orra na h-òrdughan aca ath-riarachadh aig a’ mhionaid mu dheireadh. Mhol na fathannan gu robh duilgheadasan aig BOE leis na tuill punch airson Face ID, a lean gu co-dhùnadh Apple òrdughan ath-shònrachadh.

Ma tha BOE comasach air na cùisean sin fhuasgladh ro dheireadh, is dòcha gum faigh iad fhathast òrdughan airson aonadan a dhèanamh ann an 2024. Ach, chan eil e soilleir fhathast am bi BOE comasach air inbhean Apple a choileanadh.

Thathas an dùil gun nochd Apple na h-innealan iPhone 15 an-diugh aig 10m PDT, agus bidh sruth beò ann dha luchd-amhairc. Seo na dh’ fhaodadh sinn a bhith an dùil bho na fònaichean àbhaisteach iPhone 15 agus na caochlaidhean Pro.

Mìneachaidhean:

- OLED: Diode Organic Light-Emitting Diode, teicneòlas taisbeanaidh a tha a ’tabhann dathan beòthail agus dubhan domhainn le bhith a’ sgaoileadh solas gu dìreach bho piogsail fa leth.

- LTPO: Polycrystalline Oxide aig teòthachd ìosal, dreach de theicneòlas transistor film tana (TFT) a leigeas le èifeachdas cumhachd nas fheàrr agus ìrean ùrachaidh caochlaideach air taisbeanaidhean.

- LTPS: Poly-Silicon Teòthachd Ìosal, stuth leth-chonnsair air a chleachdadh ann an cuid de phannalan taisbeanaidh gus càileachd ìomhaigh àrdachadh agus caitheamh cumhachd a lughdachadh.

- Face ID: Teicneòlas aithneachaidh aghaidh Apple air a chleachdadh airson dearbhadh tèarainte air na h-innealan aca.

Stòran: BBC, The Verge