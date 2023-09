Samsung Galaxy S23 FE: Na bu chòir a bhith an dùil bhon tionndadh Fan a tha ri thighinn

Thathas an dùil gun nochd an Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) a’ chiad turas aige aig deireadh an t-Sultain, agus tha ìomhaighean a chaidh a leigeil ma sgaoil mar-thà air sealladh a thoirt dhuinn air an dealbhadh agus na feartan aige. Thathas an dùil gum bi an inneal a tha ri thighinn gu math coltach ris an Galaxy S23, le taisbeanadh 6.3-òirleach le ìre ùrachaidh 120Hz. Bidh e air a chumhachdachadh le Snapdragon 8 Gen 1 no Exynos 2200 SoC, còmhla ri 8GB de RAM agus roghainnean stòraidh de 128GB no 256GB.

Tha na h-ìomhaighean a chaidh a leigeil ma sgaoil, a tha air nochdadh air làrach-lìn teisteanais TENAA, a’ nochdadh gu bheil an Galaxy S23 FE a’ roinn suidheachadh camara cùil coltach ris an Galaxy S23, ged le atharrachadh beag air an àite flash. Thathas ag aithris gu bheil tomhasan an fhòn 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm, agus tha cuideam timcheall air 210 gram ann.

Thathas ag aithris gu bheil taisbeanadh an Galaxy S23 FE a ’tomhas 6.3 òirleach le rùn de 2340 × 1080 piogsail, a’ dèanamh cinnteach à eòlas lèirsinneach soilleir agus soilleir. Thathas an dùil cuideachd ìre ùrachaidh 120Hz a thabhann, a’ toirt eadar-obrachaidhean agus scrollaidh nas socair do luchd-cleachdaidh.

A thaobh coileanadh, tha coltas ann gum bi an Galaxy S23 FE uidheamaichte le chipset Snapdragon 8 Gen 1 no Exynos 2200 SoC, a rèir na sgìre. Còmhla ri 8GB de RAM, thathar an dùil gun lìbhrig an inneal seo ioma-obair luath is èifeachdach agus a bheir taic do thagraidhean a tha dian air goireasan.

Tha e coltach gum bi na roghainnean stòraidh a’ toirt a-steach tionndaidhean 128GB agus 256GB, ged nach deach stòradh leudachail a chomharrachadh. Dha luchd-cleachdaidh a tha a’ toirt prìomhachas do bhith a’ glacadh dhealbhan is bhideothan, is dòcha gur e an comas stòraidh nas motha an roghainn as fheàrr leotha.

Ged nach eil mion-chomharrachadh camara mionaideach air a thoirt seachad anns na h-ìomhaighean a chaidh a leigeil ma sgaoil, tha fathannan a’ moladh gum bi siostam camara làidir aig an Galaxy S23 FE. Faodaidh an rèiteachadh seo a bhith a’ toirt a-steach prìomh sensor 50-megapixel, lionsa telephoto 8-megapixel, agus lionsa ultra-leathann 12-megapixel. Faodaidh luchd-dealasach selfie a bhith an dùil ri camara aghaidh 10-megapixel, suidhichte gu grinn taobh a-staigh gearradh punch-toll le co-thaobhadh sa mheadhan.

Gus taic a thoirt do chleachdadh fada, tha dùil gun tig an Galaxy S23 FE le bataraidh 4370mAh agus taic cosgais luath le sreang 25W.

A thaobh bathar-bog, tha coltas ann gum bi an inneal a’ ruith air One UI 13 stèidhichte air Android 5.1, a’ toirt cothrom air na feartan agus na leasachaidhean bathar-bog as ùire.

Gu h-iomlan, tha an Samsung Galaxy S23 FE a’ gealltainn a bhith na chur-ris inntinneach ris an t-sreath Fan Edition le a thaisbeanadh drùidhteach, coileanadh cumhachdach, agus comasan camara adhartach.

