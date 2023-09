Rumors Nintendo Switch 2: Anail an Demo Fiadhaich a ’nochdadh grafaigean nas fheàrr agus amannan luchdachadh

Tha fathannan mun ath consol aig Nintendo, ris an canar gu mì-chinnteach an ‘Switch 2’, air a bhith a’ cuairteachadh o chionn ghoirid. A rèir aithisgean bho Eurogamer agus VGC, bha cothrom aig luchd-leasachaidh taghte an consol a thaisbeanadh aig Gamescom 2023. Bha an demo a’ nochdadh dreach leasaichte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ged nach deach mion-fhiosrachadh mu na leasachaidhean a thoirt seachad aig an àm.

Tha mion-fhiosrachadh fathann ùr a-nis air nochdadh bho podcast Nate the Hate o chionn ghoirid. Thuirt an aoigh gun robh demo tech Gamescom a’ nochdadh Breath of the Wild a ’ruith aig 4K 60fps, leis an leasachadh sònraichte a’ toirt air falbh amannan luchdan. Tha e cudromach soilleireachadh nach eil na fathannan sin a’ ciallachadh gun tèid an tiotal cur air bhog Switch ath-fhoillseachadh leis an ath bhathar-cruaidh. An àite sin, chaidh a chleachdadh gus adhartasan teicnigeach an neach a thàinig às a dhèidh a nochdadh.

Tha tagraidhean ann cuideachd gun robh an demo tech a’ cleachdadh DLSS 3.5, teicneòlas ùrachadh AI fìor-ùine Nvidia. Ach, chan eil e cinnteach an do chleachd an demo an làn sheata feart den dreach 3.5, leithid gineadh frèam. Tha toirt a-steach DLSS air a bhith na chuspair prothaideachadh airson neach-leantainn Switch airson grunn bhliadhnaichean, agus tha an iomradh air an dreach 3.5 gu cinnteach inntinneach.

Rè a ’chòmhraidh podcast, thug an aoigh iomradh air gur e ceann-latha comasach a bh’ ann am Màrt 2024 ged nach robh e soilleir an robh seo a ’toirt iomradh air ceann-latha foillseachaidh no fuasglaidh. Tha fathannan roimhe seo na bu thràithe am-bliadhna a’ moladh sgaoileadh deireadh 2024 airson an Switch 2.

Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil na fathannan sin air an dearbhadh gu h-oifigeil le Nintendo aig an àm seo. Tha am fiosrachadh stèidhichte air stòran agus aithris. A bharrachd air an sin, ma tha na mion-chomharrachaidhean sin ceart, tha e riatanach beachdachadh gur dòcha nach eil an demo tech a tha air a thaisbeanadh aig Gamescom a’ nochdadh feartan a ’chonsail mu dheireadh.

Mar a tha na fathannan sin a’ leantainn air adhart a’ cuairteachadh, tha e brosnachail smaoineachadh air na cothroman a th’ ann airson dreach leasaichte de Breath of the Wild air an ‘Switch 2’. Ach, gus an tèid fios oifigeil a dhèanamh le Nintendo, bu chòir na fathannan sin a ghabhail le gràn salainn.

