Super Bomberman R 2: Barrachd spòrs spreadhaidh air an Nintendo Switch

Tha Super Bomberman R 2 na gheama pàrtaidh làn ghnìomhachd airson an Nintendo Switch, foirfe dhaibhsan a tha a’ coimhead airson beagan spòrs spreadhaidh le caraidean. Is e seicheamh dìreach a th’ ann don Super Bomberman R tùsail agus tha e a’ tabhann barrachd den aon gheama addictive a thug air an fhear a bh’ ann roimhe buaidh.

Tha an geama air a dhealbhadh airson a chluich ann am modh ioma-chluicheadair, a’ toirt cothrom dhut a dhol an sàs ann am batail dian le caraidean. Bidh maidsean a’ gabhail àite air bòrd stèidhichte air cliath, far an e an amas a bhith mar an cluicheadair mu dheireadh a sheasas. Feumaidh tu bomaichean le tìm a shuidheachadh gu ro-innleachdail gus cuir às don luchd-dùbhlain agad, fhad ‘s a tha thu a’ seachnadh do shèideadh suas sa phròiseas.

Tha an geama-cluiche sìmplidh a thogail ach tha e a’ tabhann mullach sgil àrd, a’ dèanamh cinnteach gum fuirich maidsean inntinneach is dùbhlanach. Tha gach bòrd air a lìonadh le ballachan millteach, a’ cruthachadh raon cluiche fiùghantach a thig air adhart leis a h-uile gnìomh. Tha cumhachd-cumhachd sgapte air feadh a 'gheama, a' tabhann àrdachadh air astar, raon boma, agus an àireamh de bhomaichean as urrainn dhut a chur. Bidh na cumhachdan sin a’ cur sreath a bharrachd de ro-innleachd ris a’ gheama, oir feumaidh cluicheadairean an cruinneachadh gu ro-innleachdail gus buannachd fhaighinn.

Bidh Super Bomberman R 2 a’ toirt a-steach modhan ùra gus cùisean a chumail ùr is brosnachail. Tha am modh Bomberman 64 na mhodh stoidhle royale blàir, far am bi cluicheadairean 64 a’ farpais air bùird eadar-dhealaichte. Mar a thèid an geam air adhart, feumaidh cluicheadairean teicheadh ​​​​gu bùird faisg air làimh, a’ leantainn gu blàran dian agus do-chreidsinneach. Bidh modh eile, ris an canar Criostalan, a 'roinn chluicheadairean gu sgiobaidhean a tha a' farpais airson smachd a chumail air criostalan sgapte timcheall a 'bhùird. Bidh cluicheadairean a’ faighinn duais leotha fhèin airson an àireamh de chriostalan a bhios iad a’ cruinneachadh, a’ leantainn gu amannan inntinneach de cho-fharpais eadar luchd-sgioba.

Is e an cur-ris seasamh ri Super Bomberman R 2 am modh Caisteal, far am bi aon chluicheadair gu bhith na rìgh agus feumaidh e an daingneach aca a dhìon an aghaidh sgioba de suas ri 15 cluicheadair. Tha cothrom aig an rìgh air bòrd nas motha làn de ribeachan is chnapan-starra, agus feumaidh an sgioba obrachadh còmhla gus iuchraichean a chruinneachadh agus cisteachan ulaidh fhuasgladh. Tha am modh seo a’ tabhann eòlas cluiche asyncronach gun samhail agus a ’leigeil le cluicheadairean na bùird aca fhèin a chruthachadh, a’ cur ri eileamaid de chruthachalachd agus gnàthachadh.

Gu h-iomlan, tha Super Bomberman R 2 na gheama pàrtaidh air leth tlachdmhor air an Nintendo Switch. Tha an geama addictive aige, modhan eadar-mheasgte, agus feartan ioma-chluicheadair ga fhàgail riatanach dha luchd-leantainn Bomberman agus neach sam bith a tha ag iarraidh spreadhadh le caraidean.

