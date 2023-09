Reic Realme 5G: lasachaidhean agus tairgsean air fònaichean sgairteil taghte

Tha reic Realme 5G a-nis beò, a’ toirt cothrom do luchd-ceannach anns na h-Innseachan sàbhaladh mòr air fònaichean sgairteil Realme 5G taghte. Tha na cinn-latha reic eadar 11 Sultain agus 17 Sultain, agus faodaidh luchd-ceannach brath a ghabhail air grunn lasachaidhean agus tairgsean air fònaichean sgairteil leithid an Realme Narzo 60x, Realme 11 5G, agus Realme 11 Pro 5G.

Rè an reic, faodaidh luchd-ceannach suas ri Rs a shàbhaladh. 12,000 air ceannach fòn Realme 5G iomchaidh. Tha na lasachaidhean a’ toirt a-steach lughdachadh sa bhad sa phrìs, a bharrachd air tairgsean banca agus cùmhnantan iomlaid.

Is e aon de na tairgsean comharraichte lasachadh sa bhad de Rs. 1,000 air an Realme Narzo 60x 5G a chaidh a chuir air bhog às ùr. Faodar am fòn cliste seo, a tha ri fhaighinn ann an 4GB + 128GB agus 6GB + 128GB RAM agus rèiteachadh stòraidh, a cheannach airson Rs. 11,999. A bharrachd air an sin, faodaidh ceannaichean cuideachd duais bhuinn 2X fhaighinn luach suas ri Rs. 279 agus dìon milleadh sgrion 6-mìosan an-asgaidh.

Tha an t-sreath Realme 11, a’ toirt a-steach an Realme 11 5G, Realme 11 Pro, agus Realme 11 Pro +, cuideachd rim faighinn aig prìsean lasaichte. Tha lasachadh de Rs aig an Realme 11 5G. 1,500, fhad ‘s a tha an Realme 11 Pro agus Realme 11 Pro + a’ faighinn lasachadh de Rs. 2,000. Faodaidh ceannaichean cuideachd brath a ghabhail air roghainn EMI gun chosgais air a h-uile tionndadh de na fònaichean sgairteil sin, le prìsean a’ dol bho Rs. Bho 21,999 gu Rs. 25,999.

Am measg nam fònaichean sgairteil eile a tha rim faighinn tha an Realme 11x 5G, a tha air a thabhann le roghainn EMI gun chosgais ach gun lasachadh. Tha e ri fhaighinn ann an 6GB + 128GB agus 8GB + 128GB RAM agus roghainnean stòraidh, aig prìs Rs. 14,999 agus Rs. 15,999, fa leth.

Bidh an Realme Narzo 60 5G agus Realme Narzo 60 Pro 5G cuideachd a’ faighinn lasachaidhean de Rs. 1,300 agus Rs. 2,000, fa leth. A bharrachd air an sin, tha lasachadh banca de Rs. 250 ri fhaighinn air gnothaichean cairt fiach is creideas ICICI, Kotak Mahindra, agus Banca Axis.

Gu h-iomlan, tha reic Realme 5G a’ toirt cothrom do luchd-ceannach sàbhaladh air fònaichean sgairteil àrd-inbhe le comasan adhartach 5G. Le lasachaidhean, tairgsean, agus diofar roghainnean maoineachaidh rim faighinn, is e deagh àm a th’ ann ùrachadh gu fòn Realme 5G.

