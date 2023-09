Bidh Razorpay a’ faighinn BillMe tòiseachaidh fàirdeal didseatach gus conaltradh teachdaiche àrdachadh

Tha Fintech unicorn Razorpay air ainmeachadh gu bheil iad air BillMe fhaighinn, companaidh tòiseachaidh fàirdeal didseatach agus conaltradh teachdaiche. Tha an companaidh tòiseachaidh stèidhichte ann am Mumbai air àrd-ùrlar a leasachadh a tha ag amas air cuir às do chunntasan pàipeir agus àrdachadh luach a bharrachd dha ceannaichean tro fhàirdeal didseatach. Tha seo a’ comharrachadh an ochdamh togail le Razorpay, a tha air a bhith a’ leudachadh a phasgan bho fhuair e Ezetap san Lùnastal 2022.

Leis an togail seo, tha Razorpay a’ feuchainn ri cumhachd a thoirt do ghnìomhachasan le modal tar-chinealach a leigeas leotha a dhol an sàs nas èifeachdaiche leis an luchd-ceannach aca. Mar a bhios modhan eadar-obrachaidh gun cheangal agus gun suathadh a’ sìor fhàs mòr-chòrdte am measg luchd-cleachdaidh, tha Razorpay ag amas air comasan BillMe a luathachadh gus eòlas fàirdeal fìor phearsanta agus eadar-ghnìomhach a thoirt do mharsantan. Bidh bilean didseatach air an gineadh le Razorpay a’ tabhann feartan leithid fios air ais agus roghainnean sgrùdaidh, a’ toirt cothrom do mharsantan na ro-innleachdan conaltraidh aca atharrachadh a rèir roghainnean luchd-cleachdaidh.

Tha BillMe, a chaidh a stèidheachadh ann an 2018, air seirbheis a thoirt do chòrr air 4,000 gnìomhachas mar-thà, a’ toirt a-steach prìomh bhrandan leithid McDonald’s, Burger King, Decathlon, agus Cinepolis. Leigidh an àrd-ùrlar le gnìomhachasan a dhol beò le fàirdeal didseatach ann an nas lugha na 10 mionaidean, a’ sgioblachadh phròiseasan a bheir fada nas fhaide mar as trice. A bharrachd air an sin, tha na deas-bhòrdan fèin-fhrithealaidh a thug BillMe seachad a’ toirt cumhachd do mharsantan giùlan luchd-ceannach a sgrùdadh, riaghailtean iomairt àbhaisteach a stèidheachadh, agus tar-reic is sanasachd a dhèanamh comasach.

Gheibh luchd-ceannach buannachd bhon eòlas pàighidh sgiobalta agus nas luaithe a bheir fàirdeal didseatach seachad. Chan fheum iad a bhith draghail tuilleadh mu bhith a’ stòradh no a’ faighinn air ais cunntasan pàipeir airson iomradh san àm ri teachd. An àite sin, bidh na cunntasan didseatach rim faighinn gu furasta agus faodar an cleachdadh mar inneal ioma-thaobhach airson ceannaichean gus an luchd-ceannach a thuigsinn, a dhol an sàs nas fheàrr agus cuimseachadh orra.

Tha Razorpay a' faicinn comas mòr ann am margaid cuidhteasan didseatach na cruinne, a thathar an dùil a ruigeas $2.3 billean ro 2027. Le bhith a' toirt a-steach tabhartasan BillMe, tha Razorpay ag amas air gnìomhachasan a chuideachadh a' seasamh a-mach le bhith ag àrdachadh conaltradh luchd-cleachdaidh, a' cumail luchd-ceannachd, agus a' neartachadh an comasan margaidheachd. Tha an togail seo a rèir lèirsinn Razorpay a bhith na bhùth aon-stad earbsach airson a h-uile fuasgladh pàighidh, a’ frithealadh air gnìomhachasan de gach meud.

Air a stèidheachadh ann an 2014, tha Razorpay mu thràth air fuasglaidhean teicneòlas pàighidh a thoirt do chòrr air 8 millean gnìomhachas. Tha a’ chompanaidh air $817 millean fhaighinn ann am maoineachadh bho luchd-tasgaidh follaiseach leithid Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, agus MasterCard. Le BillMe a bharrachd, tha Razorpay a’ leantainn air adhart a’ leudachadh a lorg-coise anns a’ ghnìomhachas fintech agus a’ daingneachadh a shuidheachadh mar phrìomh chluicheadair anns an àite pàighidh.

