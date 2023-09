Cur-seachad drùidhteach Star Fox Arwing ann an Starfield

Tha cur-seachad bàta-fànais ùr agus fìor dhrùidhteach air nochdadh ann an RPG fànais Bethesda Starfield. Air a bhrosnachadh leis an t-sreath ghaolach Star Fox, tha neach-cleachdaidh meadhanan sòisealta ‘BuckyArt1701’ air bàta àbhaisteach a dhealbhadh stèidhichte air an ìomhaigh Arwing. Cho-roinn cunntas meadhanan sòisealta oifigeil Starfield eadhon grunn dhealbhan-sgrìn den chruthachadh iongantach seo.

Bidh Starfield a’ toirt còmhla eileamaidean de gheamannan cluich-ròl clasaigeach Bethesda le sabaidean coin bàta-fànais inntinneach. Tha an comas do shoitheach a ghnàthachadh a’ leigeil le cluicheadairean dealbhadh gun samhail agus aithnichte a chruthachadh. Bho chaidh a leigeil ma sgaoil, tha luchd-leantainn mu thràth air soithichean a chruthachadh air am brosnachadh le Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, agus The Expanse.

Ged nach eil an t-sreath Star Fox air inntrigeadh ùr fhaicinn ann an ùine ghoirid, tha an cur-seachad Arwing seo ann an Starfield a’ leigeil le luchd-leantainn am miann airson tachartasan eadar-lalarach Fox McCloud a shàsachadh airson ùine. Dhaibhsan a tha ag iarraidh barrachd sabaid coin fànais air an Nintendo Switch, tha e na dheagh roghainn ath-thadhal air eòlasan clasaigeach Star Fox tron ​​​​t-seirbheis Switch Online.

Tha Starfield gu luath air a thighinn gu bhith mar an cur air bhog geama as soirbheachail aig Bethesda gu ruige seo, le còrr air sia millean cluicheadair a’ tighinn a-steach don Constellation san t-seachdain fosglaidh aige. Airson tuilleadh fiosrachaidh mun gheama, a’ toirt a-steach lèirmheasan agus stiùireadh, tadhal air an làrach-lìn againn airson peathraichean Pure Xbox.

Dè do bheachd air a’ chur-seachad iongantach Arwing seo ann an Starfield? A bheil thu an dòchas geama ùr Star Fox san àm ri teachd? Roinn do bheachdan gu h-ìosal.

