Bidh Apple a’ leudachadh aonta le Qualcomm gus Chips Modem 5G a chleachdadh gu 2026

Tha Apple air ainmeachadh gum bi iad a’ leudachadh an aonta aige le Qualcomm gus na Snapdragon 5G Modem-RF Systems a chleachdadh airson na fònaichean sgairteil aca a chuir air bhog gu co-dhiù 2026. Tha seo a’ ciallachadh gun lean Apple a’ cleachdadh co-phàirtean Qualcomm anns na iPhones aige airson na trì bliadhna ri teachd. Tha an co-dhùnadh seo a’ tighinn mar dàil air planaichean Apple gus na sgoltagan modem 5G aca fhèin a leasachadh, a bhathas an dùil a thoirt a-steach ann an 2024.

Tha eòlaichean air an roinn mu na h-adhbharan airson dàil Apple ann a bhith a’ leasachadh a chipsets fhèin. Tha cuid a’ cumail a-mach gu bheil Apple ga fhaighinn nas dùbhlanaiche na bha dùil a mhodem ceallach fhèin a chruthachadh, agus cuid eile a’ moladh gu bheil cùisean slabhraidh solair ag adhbhrachadh dhuilgheadasan. Thug Alejandro Cadenas, Iar-cheann-suidhe Co-cheangailte aig IDC, fa-near gur e prìomhachas Apple a bhith a’ leasachadh a chipsets fhèin agus crìoch a chuir air an aonta aca le Qualcomm, ach feumaidh a’ chompanaidh barrachd ùine gus dèanamh cinnteach à càileachd an roghainn eile aca.

Ged a dh’ fhaodadh oidhirpean Apple na chipsets 5G aca fhèin a leasachadh a bhith a’ toirt nas fhaide na bha dùil, tha luchd-anailis gnìomhachais den bheachd gu bheil a’ chompanaidh fhathast dealasach a thaobh an dùbhlain agus gu bheil iad a’ riarachadh ghoireasan cudromach don ghnìomh. Tha leudachadh aonta Apple le Qualcomm a’ toirt cinnteachd geàrr-ùine gu meadhan-ùine don dà chompanaidh.

Tha prothaideachadh ann gum faodadh aonta ath-nuadhaichte Apple le Qualcomm a bhith co-cheangailte ri oidhirpean a’ chompanaidh gus na slabhraidhean solair aca a neartachadh, gu sònraichte air sgàth barrachd dhùbhlain ann an Sìona. Is dòcha gu bheil Apple a’ feuchainn ri na stòran co-phàirteach aige iomadachadh agus eisimeileachd air aon reiceadair a lughdachadh.

Ge bith dè na h-adhbharan air cùl an dàil, tha an leudachadh seo air fhaicinn mar bhuannachadh dha Qualcomm, leis gu bheil Apple fhathast an urra ris na co-phàirtean aige. Cha deach mion-fhiosrachadh mun chùmhnant fhoillseachadh, ach thathas a’ creidsinn gu bheil e coltach ris an aonta a chaidh a ruighinn eadar an dà chompanaidh ann an 2019, às deidh connspaidean laghail. Anns an rèiteachadh sin, tharraing Apple a-mach na tagraidhean laghail aige an-aghaidh Qualcomm agus dh’ aontaich iad na sgoltagan aige a chleachdadh ann an iPhones, aig a ’cheann thall a’ leantainn gu Apple a ’faighinn gnìomhachas modem fònaichean sgairteil Intel.

A dh ’aindeoin an dàil, tha dùil gun leig Apple a-mach na sgoltagan modem 5G aca fhèin aig a’ cheann thall, ach tha an clàr-ama fhathast mì-chinnteach.

