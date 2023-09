Bidh Qualcomm a’ soidhnigeadh Cùmhnant Ùr gus Chips 5G a thoirt do Apple gu 2026

Tha Qualcomm air aonta ùr a ruighinn le Apple gus chips 5G a sholarachadh airson iPhones gu co-dhiù 2026. Mar phrìomh dhealbhaiche chips modem a leigeas le fònaichean ceangal ri lìonraidhean dàta gluasadach, chuir Qualcomm ainm ri cùmhnant solarachaidh le Apple ann an 2019, às deidh an rùn. de chonnspaid laghail a tha air a bhith ann o chionn fhada eadar an dà chompanaidh.

Thathas an dùil gun tig an t-aonta solair chip a th’ ann an-dràsta eadar Qualcomm agus Apple gu crìch am-bliadhna, a tha a’ ciallachadh gur e na iPhones a tha ri thighinn a tha Apple an dùil ainmeachadh mar an fheadhainn mu dheireadh a thèid fhoillseachadh fon aonta seo. Ach, tha an aonta ùr a’ dèanamh cinnteach gun lean Qualcomm a’ toirt seachad chips airson fònaichean Apple gach bliadhna gu 2026.

Gu mì-fhortanach, cha deach teirmean sònraichte agus luach an aonta fhoillseachadh le Qualcomm. Chan eil an neach-dèanaidh chip air ainmeachadh ach gu bheil na teirmean “coltach” ris an aonta solair roimhe. A bharrachd air an sin, bidh aonta cead peutant a chaidh a shoidhnigeadh eadar Qualcomm agus Apple ann an 2019 fhathast na àite gu 2025, le comas air leudachadh dà bhliadhna.

Fhad ‘s a tha Apple gu gnìomhach ag obair air a bhith a’ leasachadh an teicneòlas modem aige fhèin agus air aonad modem Intel fhaighinn airson $ 1 billean ann an 2019, chan eil e soilleir fhathast dè cho luath ‘s a tha Apple an dùil gluasad gu bhith a’ cleachdadh a chips fhèin. Tha Qualcomm air ro-mheasadh nach bi ach an còigeamh cuid de iPhones Apple a’ cleachdadh a chips ro 2026. Ach, dh’ fhaodadh gum bi an ro-mheasadh seo glèidhteach, leis gun deach a dhol thairis air na ro-mheasaidhean a rinn Qualcomm roimhe airson a ghnìomhachas le Apple ann an 2021, leis a h-uile modal iPhone 14 air fhoillseachadh an-uiridh. a’ toirt a-steach modems Qualcomm.

Tha an aonta ùr seo eadar Qualcomm agus Apple deatamach airson ro-innleachd slabhraidh solair Apple, gu sònraichte mar thoradh air na dùbhlain a tha romhpa ann an Sìona. Tha neartachadh slabhraidhean solair taobh a-muigh Sìona air a thighinn gu bhith na phrìomhachas dha Apple, agus tha e coltach gu bheil a’ chompanaidh a ’cur dàil air no a’ lughdachadh planaichean gus na sgoltagan aca fhèin a thoirt gu buil ann an grunn raointean.

Stòran: Qualcomm, Hargreaves Lansdown