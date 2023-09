Tha Qualcomm agus Apple ag aontachadh ri Cùmhnant Solarachadh Chip 5G ùr

Tha Qualcomm air aonta ùr ainmeachadh le Apple gus sgoltagan 5G a thoirt don fhuamhaire teignigeach gu co-dhiù 2026. Tha seo a’ tighinn às deidh cùmhnant solarachaidh chip roimhe eadar an dà chompanaidh ann an 2019, a chomharraich deireadh blàr laghail fada.

Is e an fhoillseachadh iPhone a tha ri thighinn, a thathar an dùil a thèid fhoillseachadh an t-seachdain seo, an toradh mu dheireadh a chaidh a thoirt a-steach fon aonta solarachaidh chip roimhe. Ged nach deach mion-fhiosrachadh ionmhasail sònraichte mun aonta ùr fhoillseachadh, chuir Qualcomm cuideam air gu bheil na cumhachan “coltach” ris an rèiteachadh a rinn iad roimhe.

A bharrachd air an aonta solair chip, tha aonta cead peutant aig Qualcomm agus Apple a tha fhathast gnìomhach gu 2025, leis an roghainn leudachadh dà bhliadhna. Tha an t-aonta seo a’ dèanamh cinnteach gun urrainn dha Apple cumail orra a’ cleachdadh teicneòlas peutant Qualcomm anns na h-innealan aca.

Is fhiach a bhith mothachail gu bheil Apple air a bhith a 'tasgadh ann a bhith a' leasachadh a theicneòlas modem fhèin. Ann an 2019, fhuair a’ chompanaidh aonad modem Intel airson $ 1 billean. Ged a tha mapa-rathaid Apple airson a bhith a’ fighe a-steach na sgoltagan seilbhe a-steach do na h-innealan aca fhathast gun fhoillseachadh, tha Qualcomm a’ dealbhadh nach bi ach an còigeamh cuid de iPhones Apple a’ toirt a-steach na sgoltagan aca ro 2026.

Ach, tha e cudromach a ràdh gu bheil ro-mheasaidhean Qualcomm a thaobh a chom-pàirteachas le Apple san àm a dh'fhalbh air a bhith glèidhteach. Ann an 2021, bha Qualcomm an dùil nach biodh na modems aca ann an gin de na modalan iPhone 14, ach chaidh a dhearbhadh gu robh iad ceàrr nuair a bha modems Qualcomm aig a h-uile modal a chaidh fhoillseachadh an-uiridh.

Gu h-iomlan, tha an t-aonta ùr seo eadar Qualcomm agus Apple a’ dèanamh cinnteach à com-pàirteachas leantainneach ann a bhith a’ toirt seachad teicneòlas 5G airson iPhones, agus aig an aon àm a’ toirt cothrom dha Apple an teicneòlas modem aige fhèin a leasachadh san àm ri teachd.

stòran:

- Qualcomm

- Apple