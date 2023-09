An Cruinneachadh Nàiseanta de Chom-pàirtichean Dealbhan Adhair le Monmouth Scientific gus clàran luachmhor a ghleidheadh

Tha an Cruinneachadh Nàiseanta de Dhealbhan Adhair (NCAP) na stòr ainmeil de dhealbhan adhair eachdraidheil, a’ toirt a-steach milleanan de dh’ ìomhaighean a’ glacadh tachartasan is àiteachan cudromach air feadh na cruinne. Is e prìomh amas NCAP na clàran luachmhor sin a chruinneachadh agus a dhìon an dà chuid ann an cruthan didseatach agus corporra, a’ dèanamh cinnteach gu bheil iad gan glèidheadh ​​airson nan ginealach ri teachd.

Gus dèiligeadh ris na dùbhlain co-cheangailte ri làimhseachadh agus glèidhteachas, bha Alan Potts, am Manaidsear Ìomhaigh Didseatach, a’ sireadh Monmouth Scientific airson fuasgladh gus àrainneachd ghlan a stèidheachadh airson riaghladh cruinneachaidh tèarainte sgioba NCAP. Às deidh dhaibh gluasad gu goireas ùr ann an Dùn Èideann, fhuair sgioba NCAP an àite a bha riatanach airson dèiligeadh ris na dùbhlain sin.

Chomharraich Monmouth Scientific an Recirculating Fume Cupboard mar am fuasgladh as fheàrr gus coinneachadh ri riatanasan na sgioba. Tha an t-àite-obrach seo a’ toirt àrainneachd shàbhailte is èifeachdach do theicneòlaichean airson gnìomhan leithid toirt air falbh molltair bho chlò-bhualaidhean dhealbhan agus ullachadh film. Bidh na preasan gu h-èifeachdach a’ stiùireadh sruth-adhair, a’ glacadh bhalbhaichean agus gan cumail taobh a-staigh raon obrach fo smachd. Thèid èadhar glan an uairsin a chuir air ais don obair-lann tro bhith a’ cleachdadh sìoltachain gualain gnìomhaichte.

Tha cleachdadh nam preasan ceò ath-chuairteachaidh sin chan ann a-mhàin a’ dèanamh cinnteach gum bi àite-obrach nas fhallaine ann do luchd-obrach ach cuideachd a’ tabhann buannachdan sàbhalaidh cosgais agus a’ cur ri àrainneachd obair-lann nas uaine agus nas seasmhaiche. Le buileachadh an teicneòlais ùr seo agus leasachaidhean sruth-obrach, tha an NCAP a-nis comasach air prìomhachas a thoirt do chùisean glèidhteachais èiginneach.

Chuir Alan Potts, am Manaidsear Ìomhaigh Didseatach, an cèill gu robh e riaraichte le bhith ag obair le Monmouth Scientific, ag ràdh gu robh an stiùireadh agus an eòlas air leth luachmhor ann a bhith ag aithneachadh nan cunnartan agus a’ taghadh an uidheamachd iomchaidh airson na h-obrach. Tha an com-pàirteachas air leantainn gu leasachadh air fuasglaidhean sònraichte a tha a’ freagairt air cleachdadh sònraichte an NCAP, a’ toirt cothrom dhaibh an clàr sònraichte seo de thachartasan cruinne a ghleidheadh ​​mar a chithear gu h-àrd.

Tha Monmouth Scientific na stiùiriche ann am fuasglaidhean èadhair glan, gu sònraichte ann an teicneòlas ath-chuairteachaidh a tha cunntachail don àrainneachd. Bidh na fuasglaidhean aca, a’ toirt a-steach preasan fume, siostaman Laminar Flow, caibineatan Sàbhailteachd Bith-eòlasach, aonadan gleidhidh pùdar, agus ISO Class Cleanrooms, a’ toirt prìomhachas do shàbhailteachd luchd-obrach fhad ‘s a tha iad a’ lughdachadh caitheamh lùtha. Bidh iad a’ frithealadh air raon farsaing de ghnìomhachasan, leithid deuchainn-lannan, ionadan rannsachaidh, companaidhean cungaidh-leigheis, luchd-saothrachaidh electronics, agus companaidhean aerospace.

Gu h-iomlan, tha an com-pàirteachas seo eadar an Cruinneachadh Nàiseanta de Dealbhan Adhair agus Monmouth Scientific a’ taisbeanadh cho cudromach sa tha teicneòlasan agus cleachdaidhean ùr-ghnàthach ann a bhith a’ dèanamh cinnteach à glèidheadh ​​agus ruigsinneachd chlàran luachmhor dha na ginealaichean ri teachd.

