Bidh Apple a’ toirt a-steach Modh Dealbh Leasaichte agus Modh Oidhche ann an iPhone 15

Geàrr-chunntas: Tha Apple air na h-ùrachaidhean feart as ùire fhoillseachadh airson an app camara aige san iPhone 15. Tha am Modh Portrait leasaichte a-nis a’ toirt a-steach teicneòlas ionnsachaidh inneal gus daoine is peataichean a lorg gu fèin-ghluasadach, a’ toirt seachad dealbhan iongantach coltach ri dealbh do luchd-cleachdaidh. A bharrachd air an sin, tha Apple air leasachaidhean a dhèanamh air Night Mode gus comasan togail dhealbhan aotrom a neartachadh. Tha mion-chomharrachadh camara leasaichte aig an iPhone 15 cuideachd le lionsa fosglaidh f / 1.6, roghainn telephoto 2x, agus comas 24-megapixel.

Tha Apple air am Modh Portrait ainmeil aige a thoirt chun ath ìre san iPhone 15 le amalachadh teicneòlas ionnsachaidh innealan. Bidh am feart ùr seo a’ cleachdadh algorithms adhartach gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh an deilbh agus atharrachadh gu fèin-ghluasadach gu Modh Portrait nuair a lorgar duine no peata. Tha an innleachdas seo ag amas air dealbhan proifeasanta a thoirt do luchd-cleachdaidh gun a bhith feumach air atharrachaidhean làimhe.

A bharrachd air an sin, às deidh dhaibh dealbh a ghlacadh ann am Modh Portrait, tha comas aig luchd-cleachdaidh a-nis am fòcas a thogail eadar diofar dhaoine fa-leth no peataichean, a’ dèanamh cinnteach gu bheil an cuspair a tha thu ag iarraidh air a shoilleireachadh gu foirfe. Ged a tha an roghainn Modh Portrait a chuir dheth agus tilleadh chun dealbh thùsail air a bhith ri fhaighinn bho chaidh a thoirt a-steach, tha an ùrachadh ùr seo a’ cur barrachd sùbailteachd agus smachd cruthachail ris an fheart.

Tha Apple cuideachd air leasachaidhean a dhèanamh air Modh Oidhche, a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh dealbhan iongantach a ghlacadh eadhon ann an àrainneachdan dùbhlanach aotrom. Ged nach deach mion-fhiosrachadh sònraichte mu na leasachaidhean fhoillseachadh, tha dealas Apple airson a bhith ag àrdachadh am feart seo gu leantainneach a’ nochdadh gum faod luchd-cleachdaidh a bhith an dùil ri càileachd ìomhaigh nas fheàrr agus fuaim nas lugha ann an suidheachaidhean gun lasadh.

A thaobh mion-chomharrachadh camara, tha lionsa fosglaidh f / 15 aig an iPhone 1.6, a leigeas le barrachd solais a dhol a-steach don sensor camara, a ’leantainn gu ìomhaighean nas gèire agus nas beòthaile. A bharrachd air an sin, tha an roghainn telephoto 2x a’ toirt comas zoom leasaichte do luchd-cleachdaidh, a ’toirt cothrom dhaibh cuspairean a ghlacadh bho astar gun a bhith a’ toirt buaidh air càileachd ìomhaigh. Le comas 24-megapixel, faodaidh luchd-cleachdaidh a bhith an dùil ri dealbhan le rùn nas àirde le barrachd mion-fhiosrachaidh agus soilleireachd.

Gu h-iomlan, tha na h-ùrachaidhean aig Apple air Modh Portrait agus Modh Oidhche, còmhla ris na mion-chomharrachadh camara leasaichte san iPhone 15, a’ nochdadh dealas a ’chompanaidh a bhith a’ toirt seachad comasan togail dhealbhan sònraichte don luchd-cleachdaidh aca. Bidh na h-adhartasan sin a’ dèanamh cinnteach gun urrainn do luchd-cleachdaidh dealbhan iongantach agus dealbhan àrd-inbhe a ghlacadh ann an suidheachadh solais sam bith.

