Pokémon Scarlet agus Violet DLC: Ionmhas Falaichte Area Zero air fhoillseachadh

Tha am Pokémon Scarlet agus Violet DLC ris an robh dùil air ruighinn mu dheireadh, leis a’ chiad phàirt leis an tiotal ‘The Teal Mask’ ga fhoillseachadh an t-seachdain seo. Faodaidh luchd-trèanaidh a-nis tòiseachadh air cuairt-dànachd ùr ann an tìr Kitakami, a’ tighinn tarsainn air Pokémon ùr, a’ sgrùdadh àiteachan ùra, agus a’ faighinn eòlas air sgeulachdan ùra.

Is e aon de na rudan inntinneach a chuir ris an DLC seo toirt a-steach The Heroes of Kitakami, buidheann de thrèanaichean cumhachdach aig a bheil pàirt deatamach san sgeulachd. Bidh cothrom aig luchd-trèanaidh eadar-obrachadh leotha, ionnsachadh mu na tursan aca, agus is dòcha eadhon dùbhlan a thoirt dhaibh gu blàran.

Tha baile Kitakami cuideachd aig cridhe an DLC seo, a’ leigeil le luchd-trèanaidh iad fhèin a bhogadh anns a’ chultar bheairteach aca agus na dìomhaireachdan aige a lorg. ‘S e àite beothail is beòthail a th’ ann a tha a’ tabhann faireachdainn gun samhail an taca ri roinnean eile sa gheama.

A bharrachd air an sin, coinnichidh luchd-trèanaidh ri Pokémon eòlach a tha air imrich bho roinnean eile agus air Kitakami a dhèanamh na dhachaigh ùr dhaibh. Is e aon Pokémon den leithid Polteageist, gnè a chaidh a lorg às ùr a-mhàin don DLC seo. Tha an dealbhadh agus na comasan ga fhàgail na chur-ris inntinneach ri sgioba trèanaidh sam bith.

Ma tha thu a’ beachdachadh air an DLC a cheannach, is fhiach a bhith mothachail gu bheil “The Hidden Treasure of Area Zero” a’ tighinn le dà phàirt – ‘The Teal Mask’ agus ‘The Indigo Disk’. A bharrachd air an sin, tha e a ’toirt a-steach seata èideadh a tha a’ riochdachadh na ràithean gu lèir, a ’leigeil le luchd-trèanaidh coltas an caractar in-gheam aca a ghnàthachadh.

Dèan cinnteach gun tagh thu an dreach DLC a tha co-chosmhail ris an leth-bhreac agad fhèin den gheama nuair a nì thu ceannach.

Gu crìch, tha sgaoileadh an Pokémon Scarlet agus Violet DLC a’ comharrachadh caibideil ùr inntinneach sa gheama. Le Pokémon ùr, sgeulachdan tarraingeach, agus àiteachan iongantach, tha e riatanach dha neach-trèanaidh Pokémon sam bith a tha dèidheil air tachartasan ùra.

