Amannan fuasglaidh airson The Teal Mask DLC ann am Pokemon Scarlet agus Violet

Tha luchd-trèanaidh air feadh an t-saoghail gu dùrachdach a’ feitheamh ri sgaoileadh a’ chiad Pokemon Scarlet agus Violet DLC, The Teal Mask. Gu bhith air a chuir air bhog air Diciadain, Sultain 13, tha cluicheadairean fiosrach mu na h-amannan fuasglaidh sònraichte san sgìre aca.

A rèir fiosrachadh dearbhte, thèid an Teal Mask DLC fhoillseachadh aig na h-amannan a leanas:

- 6f Àm a’ Chuain Shèimh (12 Sultain)

- 8f Meadhan-ùine (12 Sultain)

- 9f Àm an Ear (12 Sultain)

– 2m Àm na RA (13 Sultain)

- 3m Àm Meadhan na Roinn Eòrpa (13 Sultain)

- 5:30m Àm Innseanach (13 Sultain)

- 9m àm Iapan (13 Sultain)

Dh’ fhaodadh na h-amannan sin atharrachadh, ach tha dùil gun cuir an geama air bhog timcheall air an ùine a chaidh a thoirt seachad. Bu chòir do chluicheadairean fuireach air an ùrachadh airson fiosan sam bith a thaobh atharrachaidhean ùine fuasglaidh.

Tha an Teal Mask na phàirt de The Hidden Treasure of Area Zero DLC airson Pokemon Scarlet agus Violet. Bidh an DLC a’ toirt cluicheadairean air turas sgoile gu Kitakami, baile beothail làn de ghnìomhachdan Nollaige agus luchd-reic sràidean. Tha a’ Chompanaidh Pokemon mu thràth air uilebheistean pòcaid ùra, Legendaries, agus caractaran a thoirt a-steach The Teal Mask.

Tha aoidion cuideachd air fiosrachadh a bharrachd fhoillseachadh mu chomasan ùra, inntrigidhean Pokedex, agus uilebheistean pòcaid mar Bloodmoon Ursaluna. Tha an dàrna pàirt de The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, ris an canar The Indigo Disk, clàraichte airson sgaoileadh Q4 / Winter ann an 2023.

Feumaidh cluicheadairean a tha airson eòlas fhaighinn air an Teal Mask DLC seilbh a bhith aca air Pokemon Scarlet no Pokemon Violet. Feumaidh an fheadhainn aig a bheil an dà gheama lethbhric fa leth de The Teal Mask a cheannach.

A dh’ aindeoin cùisean teicnigeach tùsail a thug buaidh air bogadh cluicheadair agus eòlas, bha Pokemon Scarlet agus Violet air bhog air leth soirbheachail, a’ tighinn gu bhith mar an sgaoileadh Nintendo as motha a-riamh le 10 millean leth-bhreac air an reic anns a’ chiad trì latha.

