Bidh Jupiter ag ainmeachadh Picross S+ airson Nintendo Switch, ag ath-bheothachadh Geamannan Picross Digiteach a-mhàin

Tha adhbhar aig luchd-dealasach Picross a bhith a’ comharrachadh mar leasaiche geama Jupiter o chionn ghoirid dh’ ainmich an sgaoileadh a tha ri thighinn de Picross S + airson an Nintendo Switch. Tha an naidheachd inntinneach seo a’ ciallachadh gum bi naoi geamannan Picross didseatach a-mhàin air an aiseirigh agus rim faighinn a-rithist, rud a bhios na thoileachas dha luchd-leantainn.

A rèir aithisgean, bidh Picross S + a’ toirt a-steach na tòimhseachain tùsail Picross e agus bheir e a-steach na geamannan Picross e às deidh sin mar phasgan tòimhseachain pàighte. A bharrachd air an sin, bidh am pasgan a’ nochdadh Picross e9, geama a bha roimhe seo a-mhàin ann an Iapan a nì mu dheireadh air an taobh an iar.

Ged a thathar an dùil an geama a chuir air bhog ann an 2024, tha grunn gheamannan Picross rim faighinn mu thràth air an Nintendo Switch dhaibhsan nach urrainn feitheamh. Is e aon eisimpleir Picross S Genesis & Master System Edition, a tha a’ tabhann pictograman de charactaran gaolach Sega airson luchd-leantainn a mhealtainn.

Ged a tha a’ chosgais airson gach pasgan susbaint agus Picross S + fhèin aig prìs $4.99, thathas a’ meas gu bheil a’ phrìs iomlan airson nan naoi geamannan timcheall air $45. A dh’ aindeoin a’ chìs prìse a tha coltach gu bheil e àrd, is urrainn do chluicheadairean dealasach Picross dearbhadh a dhèanamh air na h-uairean gun àireamh de dh’ fhuasgladh thòimhseachain a tha socair agus tràilleach a bheir na geamannan sin seachad.

Is fhiach a thoirt fa-near, ged a tha Picross S + na dheagh chur ris an leabharlann Nintendo Switch, tha an eòlas tactile air blocaichean chiseling ann an Super Picross Mario, a tha ri fhaighinn tro fho-sgrìobhadh Nintendo Switch Online, fhathast gun samhail.

Gu h-iomlan, tha foillseachadh Picross S + agus aiseirigh nan geamannan Picross didseatach a-mhàin na leasachadh fàilte dha luchd-leantainn gnè nan tòimhseachain. Is dòcha gum brosnaich an naidheachd seo cuideachd Jupiter gus barrachd thiotalan Picross a thoirt a-mach à Iapan gu margaidh an Iar, a’ coileanadh miann chluicheadairean èasgaidh a tha air a bhith ag iarraidh eòlas fhaighinn air na geamannan sin.

stòran:

— Parrish Ash. (chan eil URL air a thoirt seachad)