Bidh luchd-rannsachaidh a’ nochdadh adhartasan adhartach ann an raon fiosaigs

Tha luchd-rannsachaidh bho air feadh an t-saoghail air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon fiosaigs ann an 2023. Bho adhartasan ann am fiosaig mheidigeach gu adhartasan ann an saidheans cuantamach agus fiosaig atamach, tha comas aig na coileanaidhean sin cumadh a thoirt air ar tuigse mun t-saoghal agus leantainn gu tagraidhean san t-saoghal fhìor. .

Tha aon de na lorgan as ùire a’ tighinn bho sgioba aig Oilthigh Linköping, Oilthigh Lund, agus Oilthigh Gothenburg. Tha iad air dòigh a leasachadh gus cuairtean dealanach a chruthachadh dìreach taobh a-staigh clò beò. Tha seo a’ fosgladh chothroman ùra airson sgrùdadh a dhèanamh air comharran dealain an t-siostam nearbhach agus a dh’ fhaodadh a bhith a’ làimhseachadh ghalaran eanchainn.

Aig an aon àm, tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Rochester air sealltainn mar as urrainnear fiosrachadh mu structar a-staigh a’ phroton a thoirt a-mach à neutrinos a’ sgapadh bho thargaid plastaig. Tha Neutrinos, a tha ainmeil airson an eadar-obrachadh as lugha le cùis, air a bhith na dhùbhlan a bhith a’ sgrùdadh an eadar-obrachadh le protonaichean. Ach, tha an rannsachadh seo air solas a thilgeil air a’ phròiseas so-ruigsinneach seo agus dh’ fhaodadh sin leantainn gu tuigse nas fheàrr air fiosaig neutrino.

Tha adhartas eile a’ tighinn bho luchd-saidheans aig Oilthigh Heidelberg, a chleachd co-chòrdadh Bose-Einstein gus atharrais air cruinne-cè a bha a’ leudachadh agus na raointean cuantamach a tha na bhroinn. Le bhith a’ sgrùdadh mar a tha caochlaidhean dùmhlachd air an sìolachadh taobh a-staigh na cruinne samhlachail, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean fhaighinn air structar mòr na cruinne-cè tràth.

A bharrachd air an sin, tha luchd-rannsachaidh aig Imperial College London air sealltainn gu bheil Young dà-slit eadar-theachd ann an ùine. Dh’ fhaodadh an deuchainn seo, a tha a’ toirt a-steach momentum stèidhichte ach ag atharrachadh tricead, a bhith air a chleachdadh ann an giullachd chomharran, conaltradh, agus coimpiutaireachd optigeach.

Mu dheireadh, tha sgioba bho Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Ospadal Oilthigh Lausanne, agus Clinatec CEA-Leti air “drochaid dhidseatach” a leasachadh a bheir air ais conaltradh eadar an eanchainn agus an cnàimh-droma ann an daoine fa leth le pairilis. Tha an t-adhartas seo air leigeil le neach le pairilis seasamh, coiseachd, agus a dhol thairis air raointean iom-fhillte, a’ tabhann dòchas airson làimhseachadh leòn cnàimh-droma san àm ri teachd.

Chan e a-mhàin gu bheil na leasachaidhean sin ag adhartachadh eòlas saidheansail ach tha buaidh aca air an t-saoghal fhìor. Bho chùram-slàinte gu teicneòlas conaltraidh, bidh iad a 'fuasgladh na slighe airson tagraidhean agus innleachdan ùra. Mar a bhios sinn a’ leantainn oirnn a’ sgrùdadh crìochan fiosaig, tha na coileanaidhean sin a’ riochdachadh ceuman mòra air adhart nar tuigse air a’ chruinne-cè.