Tha Peter Andre a’ fosgladh a-mach mu iarrtas nighean airson atharrachadh

Ann an agallamh o chionn ghoirid, roinn an seinneadair agus pearsa telebhisean Peter Andre an àm drùidhteach nuair a dh’ iarr a nighean 16-bliadhna, a ’Bhana-phrionnsa, air cead atharrachadh a dhèanamh oirre fhèin. A’ bruidhinn ri foillseachadh ainmeil, bheachdaich Andre air a’ chòmhradh a bh’ aige leis an nighinn aige agus na faireachdainnean a bhrosnaich e na bhroinn.

Rè an agallaimh, nochd Andre gun tàinig a ’Bhana-phrionnsa thuige agus chuir i an cèill a miann atharrachadh a dhèanamh. Ged nach do shònraich e nàdar an atharrachaidh, mhìnich e gun do dh’ iarr an nighean aige cead air. Bha Andre, a tha ainmeil airson a dhàimh dlùth ri a chlann, air a ghluasad gu mòr le iarrtas a’ Bhana-phrionnsa.

Thug an seinneadair cunntas air a’ mhòmaid mar neach pròiseil agus tòcail. Bha e soilleir gun robh miann a’ Bhana-phrionnsa airson atharrachadh air a bhith a’ freagairt air Andre, agus bha e airson taic a thoirt dhi ann an dòigh sam bith a b’ urrainn dha. Bheachdaich Andre cuideachd air cho cudromach sa tha conaltradh fosgailte taobh a-staigh an teaghlaich agus an fheum air pàrantan èisteachd agus tuigse fhaighinn air faireachdainnean agus miannan an cuid chloinne.

Ged nach deach mion-fhiosrachadh mu iarrtas a ’Bhana-phrionnsa fhoillseachadh, tha e follaiseach bho fhaireachdainnean Andre gu bheil e a’ cur luach air toileachas agus fàs pearsanta na h-ìghne aige. Ann an saoghal far a bheil deugairean gu tric fo chuideam a bhith a’ gèilleadh no gan atharrachadh fhèin, tha e na thoileachas pàrant fhaicinn a bhrosnaicheas fèin-labhairt agus aonranachd.

Tha deònach Andre an sgeulachd phearsanta seo a cho-roinn a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha conaltradh fosgailte mu dhearbh-aithne agus fèin-ghabhail taobh a-staigh theaghlaichean. Le bhith taiceil agus tuigseach, faodaidh pàrantan cumhachd a thoirt don chloinn aca a bhith a’ gabhail ris cò iad agus a bhith a’ seòladh tro dhùbhlain na h-òige le misneachd.

