Comas gealltanach glainneachan Apple: Sùil nas mionaidiche air peutantan o chionn ghoirid

Am measg an othail a tha timcheall air an headset Vision Pro VR ris an robh dùil, tha e coltach gu bheil an òraid mu Apple Glasses air cùl-taic a ghabhail. Anns a’ Chèitean, chaidh teagamhan a thogail mu dheidhinn na glainneachan fìrinn leasaichte (AR) sin a leigeil ma sgaoil, leis gu robh an Vision Pro ann. Ach, tha adhbharan sònraichte ann airson gum faodadh àite a bhith aig Apple Glasses fhathast sa mhargaidh.

Tha pàirt deatamach aig comhfhurtachd agus practaigeach ann an eòlas luchd-cleachdaidh. Chan eil feum aig a h-uile suidheachadh air cumhachd amh an Vision Pro, agus faodaidh caitheamh headset a bhith gu math sgìth. Is fheàrr gu tric innealan aotrom a tha a’ tabhann goireasachd agus gnìomhachd luath. Tha e coltach gu bheil Apple a’ tuigsinn seo, mar a chithear le tagradh patent o chionn ghoirid a tha a’ mìneachadh grunn fheartan inntinneach airson inneal AR.

Is e aon fheart a tha air a chomharrachadh anns a’ pheutant crùn didseatach airson seòladh gun oidhirp. Leigidh e le luchd-cleachdaidh gluasad gu furasta tro fhiosan, ìomhaighean, agus eadhon ceòl a chluich. Gu bunaiteach, tha an gnìomh seo coltach ri taisbeanadh cinn (HUD), coltach ri comasan uaireadair spaideil ach a’ nochdadh dìreach air beulaibh sùilean an neach-caitheamh.

Ach, ma tha Apple an dùil na Glasses a dhèanamh comasach, bu chòir comasan ioma-ghnìomhach a chuir an gnìomh. Tha aithisgean o chionn ghoirid a ’moladh gu bheil Apple ag obair air dà mhodail ùr den Vision Pro, aon a’ frithealadh air margaidh luchd-cleachdaidh. Bidh prothaideachadh ag èirigh an e Apple Glasses a bhios anns a’ mhodail seo a tha ag amas air luchd-cleachdaidh, no an e an tionndadh ùr seo a chuir an àite na Glasses.

Leis gu bheil tachartas Apple's Wonderlust clàraichte airson an-diugh, tha dòchas ann airson ùrachaidhean air gin de na pròiseactan bathar-cruaidh sin. A dh'aindeoin sin, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil a h-uile peutant a 'tighinn gu buil mar thoraidhean no feartan a chaidh a thoirt gu buil. Is e dìreach ùine a nochdas dha-rìribh na planaichean aig Apple ann an raon fònaichean-cluaise AR.

