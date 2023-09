Bidh IBM a’ leudachadh co-obrachadh le Parle Products gus cruth-atharrachadh didseatach a stiùireadh

Tha IBM air leudachadh air a chom-pàirteachas le Parle Products, prìomh bhrannd bhriosgaidean anns na h-Innseachan, ainmeachadh gus turas cruth-atharrachadh didseatach na companaidh a luathachadh. Le bhith a’ faighinn buannachd bho theicneòlasan sgòthan agus Artificial Intelligence (AI), tha Parle air a bhith comasach air èifeachdas obrachaidh a leasachadh agus bun-structar IT iomlan a bharrachadh.

Mus do cho-obraich iad le IBM ann an 2014, bha dùbhlain mu choinneamh Parle anns an lìonra solair is cuairteachaidh toinnte aca mar thoradh air ro-innleachdan neo-eadar-dhealaichte thar thoraidhean is shianalan. Dh'adhbhraich seo gu robh ìre seirbheis cuingealaichte agus barrachd chosgaisean. Ach, le taic bho IBM Consulting, tha Parle air cosgaisean solarachaidh a lughdachadh gu soirbheachail, cruinneas ro-aithris reic nas fheàrr, agus lughdaich e a’ chosgais seirbheis.

Chuir Sanjay Joshi, CIO de Parle Products, an cèill a dhòchas mun chom-pàirteachas, ag ràdh, “Le IBM Consulting, tha sinn deiseil gus slighean fàis nas ùire fhuasgladh agus fuireach aig fìor thoiseach mean-fhàs gnìomhachais.” Tha an co-obrachadh le IBM air Parle a chuideachadh gus grunn ghnìomhan a sgioblachadh, a’ gabhail a-steach cruth-atharrachadh solarachaidh, mean-fhàs sèine solair, agus cruth-atharrachadh HR.

Chomharraich Kamal Singhani, Com-pàirtiche Riaghlaidh Dùthchail aig IBM Consulting anns na h-Innseachan agus Àisia a Deas, cho cudromach sa tha e bhith a’ faighinn buannachd bho theicneòlasan sgòthan agus AI ann an cruth-tìre gnìomhachais farpaiseach an latha an-diugh. Dhaingnich e gu bheil na teicneòlasan cruth-atharrachail sin riatanach airson coinneachadh ri iarrtasan luchd-cleachdaidh agus gus gnìomhachd gnìomhachais iomlan a leasachadh.

Le bhith a’ faighinn buannachd bho chomas sgòthan agus AI IBM, tha Parle Products air a bhith comasach air cruth-atharrachadh didseatach a stiùireadh agus sàr-mhathas obrachaidh a choileanadh. Leis a’ chom-pàirteachas seo, tha Parle ag amas air a làthaireachd sa mhargaidh adhartachadh agus cothroman ùra a chruthachadh airson fàs.

stòran:

– IBM

- Bathar Parle

Mìneachaidhean:

- Cloud: Tha coimpiutaireachd neòil a’ toirt iomradh air lìbhrigeadh sheirbheisean coimpiutaireachd, a’ toirt a-steach stòradh, frithealaichean, stòran-dàta, bathar-bog, agus anailisean thairis air an eadar-lìn.

- Artificial Intelligence (AI): Is e meur de shaidheans coimpiutair a th’ ann an AI a tha ag amas air innealan a leasachadh a tha comasach air gnìomhan a choileanadh a dh’ fheumas fiosrachadh daonna mar as trice, leithid aithneachadh cainnt, dèanamh cho-dhùnaidhean agus fuasgladh cheistean.

