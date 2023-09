Bidh Panasonic ag ainmeachadh Lumix G9 II le Autofocus leasaichte agus Feartan Adhartach

An-diugh, tha Panasonic air an Lumix G9 II ris an robh dùil, fhoillseachadh, a thàinig às deidh a phrìomh chamara G9 Micro Four Thirds (MFT). Tha an G9 II air a dhealbhadh airson luchd-cruthachaidh tar-chinealach a tha a’ toirt prìomhachas do gach cuid dealbhan-camara agus bhidio. Is e feart sònraichte a’ chamara seo an siostam autofocus leasaichte aige, a chaidh a thoirt a-steach an toiseach anns an Panasonic Lumix S5 II.

Tha an siostam autofocus ùr a’ tabhann fòcas nas luaithe agus nas cruinne le siostam lorg ìre 779 nas motha. Tha e cuideachd a’ toirt a-steach aithneachadh cuspair adhartach agus algoirmean tracadh, a’ ceadachadh tracadh èifeachdach air daoine, beathaichean (a’ toirt a-steach sùilean), càraichean agus baidhsagalan-motair. Ged is dòcha nach eil an raon de chuspairean aithnichte cho farsaing ri suaicheantasan eile, tha e a’ còmhdach nam prìomh raointean air am bi a’ mhòr-chuid de dhealbhadairean a’ cuimseachadh.

Taobh a-staigh an G9 II, tha Sensor 25.2MP Live MOS MFT air a dhealbhadh às ùr le paidhir le einnsean giullachd ùr. Bidh an camara a’ cleachdadh modh gluasad picteil àrd-rùn, a’ comasachadh losgadh inneal-làimhe gus ìomhaighean 100MP a thoirt gu buil. Tha an rangachadh ISO eadar 100 agus 25,600.

Tha astar spreadhaidh an G9 II na 60fps drùidhteach le fòcas fèin-ghluasadach leantainneach, a ghabhas àrdachadh gu 75fps gun autofocus a’ cleachdadh an còmhlachan dealanach. Leis a ’chòmhla meacanaigeach, tha an camara a’ tabhann astar spreadhaidh beagan nas slaodaiche de 14fps (AF-S) no 10fps (AF-C). A bharrachd air an sin, tha modh ro-spreadhaidh ann a dh'fhaodar a shuidheachadh gus an gnìomh a ghlacadh 1.5, 1, no 0.5 diogan mus cuir thu làn bhrùth air a’ chòmhla, a’ dèanamh cinnteach nach tèid amannan deatamach a chall.

Tha an Lumix G9 II co-chòrdail ri raon farsaing de lionsan Micro Four Thirds bho Panasonic, Olympus, Leica, agus suaicheantasan eile, a’ toirt arsenal farsaing do dhealbhadairean airson suidheachadh losgaidh sam bith. Tha Panasonic cuideachd air an siostam seasmhachd ìomhaighean aca a leasachadh le suas ri 8 stadan de sheasmhachd in-bodhaig (BIS) agus adhartach IS Gnìomhach airson seasmhachd a bharrachd rè gluasad.

A thaobh comasan bhidio, tha an G9 II a’ tabhann rùintean bhidio 5.7K 60p, 4K 120p, no FullHD 240p max. Faodaidh e clàradh le bhith a’ cleachdadh an sensor slàn ann an 4: 2: 0 10-bit, a’ toirt seachad suas ri 13 stadan de raon fiùghantach nuair a bhios iad a’ losgadh ann an V-Log. Bidh an camara a ’toirt taic do chlàradh ann an Apple ProRes agus a’ leigeil le luchd-cleachdaidh na LUTan fìor-ùine aca fhèin a chruthachadh agus a chuir a-steach no taghadh bho 19 LUTn a chaidh a dhèanamh ro-làimh.

Chaidh dealbhadh bodhaig an G9 II ùrachadh an taca ris an fhear a bh ’ann roimhe, le mullach nas còmhnairde a’ cuimhneachadh air an Lumix S5 II. Chaidh dial gnìomh fa-leth a chuir na àite, agus tha an dreach iomlan fhathast eòlach air luchd-seilg Panasonic a th’ ann mar-thà. Tha scrion 3-òirleach 1,080k-dot agus inneal-seallaidh dealanach 3,680k-dot air a’ chamara.

Bidh an Lumix G9 II ri fhaighinn aig deireadh na Samhna le prìs tòiseachaidh de $ 1,899 / £ 1,699 airson a’ chuirp a-mhàin. Anns an RA, thèid a reic ann an dà chnap: aon le lionsa Panasonic 12-60mm f / 3.5-5.6 ASPH Power OIS airson £ 1,899, agus fear eile leis an Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f / 2.8-4.0 ASPH a cheannach airson £ 2,249.

Gu h-iomlan, tha am Panasonic Lumix G9 II na chamara drùidhteach le autofocus adhartach, seasmhachd ìomhaighean, agus feartan bhidio. Tha e a’ tabhann eòlas losgaidh ioma-ghnìomhach dha luchd-cruthachaidh tar-chinealach a tha ag iarraidh dealbhan agus bhideothan àrd-inbhe.

